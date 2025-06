Huit morts et six blessés: les raisons du drame routier d’El Kelâa des Sraghna

Le renversement d’un triporteur dans la commune de Jouala, dans la province d’El Kelâa des Sraghna, dimanche 8 juin, a fait huit morts d’une même famille.

«Sept personnes ont trouvé la mort sur le coup, tandis qu’une huitième est décédée lors de son transfert vers le Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech, succombant à ses graves blessures», a expliqué Mohamed Jandi, directeur de l’hôpital provincial Assalama d’El Kelâa des Sraghna au micro de Le360. Six autres personnes ont été blessées lors de cet accident.

Cet établissement a accueilli quatre victimes, dont deux dans un état critique, qui ont été transférées au CHU de Marrakech après avoir subi les examens nécessaires. «Les deux autres blessés sont dans un état désormais stable grâce aux soins médicaux reçus. Ils sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation et de chirurgie orthopédique, sous surveillance médicale continue, en attendant l’amélioration de leur état de santé», a déclaré Mohamed Jandi.

Depuis le lieu du drame, des témoignages d’habitants de la région mettent en lumière l’état des routes mais aussi les dérives permettant à un simple triporteur de transporter 14 personnes en même temps. Ceci, en l’absence de moyens de transport plus adaptés et plus sécurisés pour relier les douars aux centres urbains.

Les autorités se sont immédiatement rendues sur les lieux de l’accident pour porter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Le procureur général du Roi près le tribunal de première instance d’El Kelâa des Sraghna a annoncé l’ouverture d’une enquête, le suivi de l’état de santé des blessés et le transfert des dépouilles des victimes à la morgue de l’hôpital provincial en vue d’accélérer les démarches d’enterrement.

L’enquête est menée par le pôle judiciaire de la Gendarmerie royale, sous la supervision de ce parquet, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.