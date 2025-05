Drame à Chefchaouen: une famille meurt dans l’incendie de sa maison

Un terrible drame a frappé la province de Chefchaouen: un père, son épouse et leurs deux fillettes ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi, suite à l’incendie de sa maison dans le douar Ihssounen (commune d’Onan). Malgré les tentatives de sauvetage des voisins, l’épaisse fumée a rendu leurs efforts vains.

C’est Al Akhbar qui rapporte les premiers détails de ce drame dans son édition du vendredi 23 mai. D’après les sources du journal, le parquet compétent a déjà ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de cet incendie.

En attendant d’en connaitre les conclusions détaillées, les mêmes sources révèlent au quotidien que le feu s’est mystérieusement déclaré à l’intérieur de la petite maison où vivait la famille, dans une zone rurale isolée. Les victimes endormies ont été asphyxiées par la fumée.

Comme le décrit Al Akhbar, ce drame a profondément ému la population locale, choquée par la disparition brutale des quatre membres de cette famille, dont les dépouilles ont été transportées à la morgue de l’hôpital provincial Mohammed V à Chefchaouen, en attendant les résultats de l’autopsie ordonnée par le parquet.

Une enquête judiciaire a donc été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incendie. Le journal précise que les autorités comptent s’appuyer sur des moyens techniques avancés et l’expertise de la police scientifique pour analyser les lieux du drame, recueillir les témoignages des voisins et établir un rapport complet sur les circonstances de la tragédie.