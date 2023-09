Hajj 1445: le tirage au sort aura lieu du 9 au 20 octobre

Des fidèles accomplissant le rituel du tawaf de la Kaaba, à la Mecque.. AFP or licensors

L’opération de tirage au sort aura lieu au niveau des caïdats et arrondissements des différentes préfectures et provinces du Royaume, pour la liste des candidats encadrés par le ministère, et au niveau des préfectures pour la liste des candidats encadrés par les agences de voyages, précise la même source.

La liste définitive des pèlerins retenus sera annoncée immédiatement au terme de ces opérations pour les deux listes, ainsi que la liste d’attente pour un éventuel remplacement des personnes ayant désisté, conclut le communiqué.