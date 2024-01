Hajj 2025: démarrage, le 5 février, de l’inscription électronique des candidats

La Commission royale chargée du pèlerinage a décidé l’ouverture des inscriptions aux citoyens et citoyennes âgés de 18 ans et plus n’ayant pas accompli le Hajj durant les dix dernières années, précise le ministère dans un communiqué.

Pour les personnes âgées, il est nécessaire de s’inscrire avec un membre de la famille âgé de moins de 50 ans et jouissant d’une bonne condition physique lui permettant d’accompagner le pèlerin âgé et de l’aider à accomplir les différents rites du pèlerinage, ajoute la même source.

L’enregistrement électronique se fera via le site internet du ministère (www.habous.gov.ma) selon deux listes. La première est réservée aux personnes désirant accomplir le Hajj sous l’encadrement du ministère et la seconde pour ceux préférant passer par les agences de voyages.