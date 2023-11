Ahmed Taoufiq annonce le lancement des préparatifs pour la prochaine saison du Hajj

Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des affaires islamiques.

La date des inscriptions et le montant des frais du pèlerinage seront fixés ultérieurement par cette commission qui doit également établir les prix pour la première liste des pèlerins qui seront encadrés par le ministère des Habous et des affaires islamiques. Une deuxième liste sera également ouverte pour ceux qui préfèrent que leur rituel soit encadré par des agences de voyages agréées par le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale.

Interrogé lors de la séance des questions orales de la Chambre des conseillers, le ministre n’a pas exclu que les prix du prochain pèlerinage connaissent une hausse à l’exception du logement. «L’an dernier, la compagnie aérienne saoudienne a imposé une hausse supplémentaire du prix unitaire de l’avion de 1.400 dirhams, sachant que cette hausse de 20 millions de dirhams avait été prise totalement en charge par le ministère», a déclaré le ministre avant d’appeler les parlementaires à être «réalistes» si les prix augmentent. Pour le précédent pèlerinage de 1443 de l’hégire, encadré par le ministère des Habous, les frais avaient été fixés à 63.000 dirhams, argent de poche non inclus.

Lire aussi : Hajj et Omra: ce qui va changer

Au début de son intervention, Ahmed Taoufiq a rappelé que «le pèlerinage de la Mecque a été recommandé pour ceux qui en ont les moyens alors que ceux qui n’en ont pas, leur intention de vouloir effectuer le pèlerinage est prise en compte par Dieu». D’autre part, le ministre a évoqué le rôle de l’encadrement religieux et spirituel auprès des Marocains résidant à l’étranger, en affirmant implicitement que sous la conduite du roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, le Royaume du Maroc prône un islam tolérant.