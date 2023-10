Hajj et Omra: ce qui va changer

Pour la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc (FNAVM), ces nouveautés constituent une avancée importante pour la bonne organisation de la Omra et du Hajj à partir du Maroc.

L’accord signé mercredi 4 octobre à Rabat, en vue de contribuer à l’amélioration de la Omra et du Hajj à partir du Maroc, fait le bonheur de tous. Paraphé par le ministre marocain des Habbous et des affaires islamiques et le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, cet accord devrait se matérialiser sur le terrain, par une hausse des dessertes aériennes, une stabilité des prix et une amélioration de la qualité du service, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 6 octobre.

Concrètement, les compagnies saoudiennes vont davantage se positionner sur le créneau en offrant une plus grande capacité de sièges. De quoi répondre positivement à la hausse de la demande des Marocains, dont le nombre est estimé à 320.000 par an.

Une augmentation de 30% de la capacité de la flotte de la compagnie aérienne saoudienne durant les périodes de la Omra est actée, à travers une hausse graduelle des dessertes aériennes pour atteindre 68 vols mensuels. Autre bonne nouvelle, une baisse de 10% du prix des billets est aussi annoncée, en plus d’une augmentation de 46 à 69 kg du poids maximal de bagage autorisé pour chaque pèlerin.

Pour les pèlerins, il sera désormais possible d’obtenir un visa électronique en 48 heures, en plus de l’extension de la durée de ce visa de 30 à 90 jours, sans parler des réductions importantes des frais d’assurance, qui passent de 235 à 88 riyals saoudiens. Le tout pourra se faire via l’application «Nusuk», gérée par la partie saoudienne pour l’organisation du pèlerinage.

Cité par Les Inspirations Eco, Mohamed Semlali, président de la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc (FNAVM), voit ces nouveautés d’un très bon œil: «La hausse du nombre de dessertes et les facilités offertes aux pèlerins marocains pourraient contribuer à augmenter l’intérêt et l’engouement autour de la Omra».

Pour les voyagistes, la hausse du nombre de sièges pour la Omra, dont la saison est étalée sur 10 mois, constitue une très belle opportunité pour augmenter leur chiffre d’affaires et répondre favorablement à la forte demande.