Ce que nos ministres font de leurs vacances

Ils sont 28 au total et certains sont déjà en vacances. Pour d’autres, il faudra encore attendre, ou pas, car leurs congés sont imminents. C’est ainsi qu’Aziz Akhannouch a autorisé un groupe de ministres à bénéficier de leurs vacances d’été à partir du mercredi 2 août. Ceci, pour une période allant jusqu’au 18 du même mois.

Le chef du gouvernement a, pour sa part, décidé de rester aux commandes jusqu’au 14 août, date de son départ en vacances d’été, a appris Le360 de sources concordantes. Propriétaire d’un jet privé, il profitera, d’après nos sources, de son séjour pour sillonner des villes du Sud du Maroc. «Une virée à l’étranger est également au programme», indiquent nos interlocuteurs, sans préciser la destination exacte.

Le pays, le choix de la «majorité»

A peine rentré d’un voyage à la Mecque, où il a présidé la délégation officielle marocaine qui s’est rendue dans les Lieux saints à l’occasion du Hajj, Mustapha Baitas va également, et à la même date que le chef du gouvernement, soit le 14 août, décrocher. Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement prévoit de revenir dans sa région natale, Sidi Ifni, dont il suit de près toutes les activités. Il vient d’ailleurs d’y organiser une fastueuse fête célébrant son retour des Lieux saints. Quelque 2.000 convives étaient de la partie, a-t-on appris.

Le choix du Maroc est également celui de Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique. «J’ai pris quelques jours depuis le 5 août. Je préfère rester au pays», a-t-il affirmé dans une déclaration pour Le360. Idem pour Nizar Baraka, patron de l’Istiqlal et ministre de l’Equipement et l’eau. «Grand casanier, Nizar Baraka quitte rarement son domicile à Rabat pendant ses vacances, qu’il consacre d’ailleurs aux affaires de son parti», a confié l’un de ses proches. Larache, sa ville d’origine aux grandes potentialités mais qui, pour l’heure, n’a pas l’attention qu’elle mérite, aura néanmoins droit à une visite éclair.

Il en va de même pour le très sollicité ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb, en vacances depuis le 5 août et aussi au Maroc. Même chose au niveau de Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, qui a limité ses congés à la simple région de Rabat-Salé-Kénitra.

Entre astreinte et envie d’ailleurs

Ministre de la Justice, et très attendu à la rentrée à la faveur de la présentation des nouveaux projets de Code de procédure pénale et de Code de la famille, Abdellatif Ouahbi se contentera d’une semaine de vacances dans la région d’Agadir (on se doute que ce sera à Taroudant, sa cité natale). Mais il ne le fera qu’après que ses collègues au gouvernement soient rentrés. Et pour cause, Aziz Akhannouch lui a confié l’intérim de trois ministres, dont Abdellatif Miraoui, en charge de l’Enseignement supérieur, qui est parti en vacances le 2 août, et Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Le seul ministre à nous avouer son intention de partir à l’étranger reste Ryad Mezzour, l’hyperactif ministre de l’Industrie et du commerce. Mais, là encore, on n’en saura pas plus sur sa destination. L’on sait néanmoins qu’en fier Méditerranéen, il ne sera pas vraiment loin puisque ses pays de prédilection sont l’Espagne, l’Italie et la France.

Un traumatisme nommé Zanzibar

Si le lieu exact de vacances de nos ministres est aujourd’hui un secret, c’est qu’un véritable traumatisme est passé par là. D’aucuns se souviennent du tollé, largement exagéré, suscité sur les réseaux sociaux par les clichés des vacances de l’été dernier à Zanzibar, dans l’océan Indien, de la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor. Cela explique sans doute pourquoi nos six ministres femmes sont particulièrement réservées sur leurs destinations. La crainte de subir d’éventuelles critiques est réelle. On apprendra cependant que la ministre de l’Habitat, Fatima Ezzahra El Mansouri est une habituée des Etats-Unis. Elle a d’ailleurs, et comme la plupart des ministres, entamé ses vacances le 2 août. Ministre de la la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar nous dit, elle, opter «pour la simplicité et l’authenticité». «Je prends quelques jours de farniente mi-août pour voir ma famille et profiter du calme de la campagne dans la région Casablanca-Settat».

Restent les ministres piliers du gouvernement, comme le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, et le ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, qui prendront, eux aussi, quelques jours de vacances tout en étant proches de leurs ministères et mobilisés à chaque instant que les circonstances l’exigent, selon les mêmes sources. Tous devront reprendre le 21 août à l’occasion de la Fête de la jeunesse, correspondant à l’anniversaire du roi Mohammed VI.