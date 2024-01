Had Soualem: arrestation d’un dangereux trafiquant de drogues, accusé de plusieurs viols

La brigade de la Gendarmerie royale de Had Soualem vient d’arrêter un dangereux trafiquant de drogues, qui sème la terreur depuis de longues années dans cette région, à 30 km au sud de Casablanca, dans la province de Berrechid.

Criminel notoire, l’homme, âgé d’une trentaine d’années, et qui peut se prévaloir d’antécédents judiciaires, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt à l’échelle nationale pour des crimes liés au trafic de drogues, des viols avec violence. Les gendarmes le soupçonnent aussi d’être impliqué dans des vols sous la menace d’armes blanches.

«Ce criminel, qui avait déjà purgé une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des trafics de drogues et des viols, faisait l’objet de plusieurs plaintes déposées par ses victimes auprès des autorités compétentes de la province de Berrechid», relaie Assabah de ce mardi 23 janvier 2024.

Le quotidien précise que «le mis en cause guettait ses victimes, hommes et femmes, avant de les surprendre dans des lieux déserts pour les délester de tout ce qu’elles portaient sur elles».

Dans certains cas, indiquent des interlocuteurs interrogés par Assabah, il violait ses victimes sans pitié, sous la menace d’une arme blanche. Il est accusé d’avoir frappé, blessé, volé et violé de nombreuses personnes dans les environs de Had Soualem et avait pour habitude de se réfugier à Lakhyayta, un village à 20 km de Casablanca, pour échapper aux poursuites des gendarmes, révèlent les sources du quotidien.

Pour neutraliser ce criminel, explique Assabah, «les éléments de la brigade de Had Soualem, en coordination avec le commandement régional de la gendarmerie royale de Berrechid, lui ont tendu un piège, et l’ont encerclé dans la zone de Lakhyayta».

Placé en état d’arrestation, il se trouve actuellement en garde à vue à la disposition de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet général compétent, afin de déterminer l’ensemble des circonstances dans lesquelles les crimes dont il s’est rendu coupable ont été commis.

Lorsque l’enquête aura été menée à son terme, il sera déféré devant la justice.