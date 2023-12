El Jadida: encore quatre tonnes de haschisch saisies

En coordination avec le commandement régional de la Gendarmerie royale au niveau d’El Jadida et les services de la Gendarmerie maritime du port de Jorf Lasfar, la brigade de la Gendarmerie royale de la ville d’El Jadida a réussi à déjouer hier, mardi 26 décembre 2027, une tentative de trafic d’environ quatre tonnes de haschisch.

Cette quantité de drogue a été saisie dans la localité de Tnine Chtouka (province d’El Jadida), relaie Al Ahdath Al-Maghribia de ce jeudi 28 décembre 2023.

Lors de cette opération, précisent des interlocuteurs que le quotidien a interrogés, «les éléments de la Gendarmerie royale ont découvert sur les lieux des embarcations pneumatiques, un véhicule utilitaire, des barils contenant du carburant et un ensemble de pompes à air».

L’opération, ont expliqué ces interlocuteurs, a conduit les gendarmes «à saisir une partie de la drogue dans une forêt des environs de Sidi Ali Ben Hamdouch et à l’arrêter les deux chauffeurs des deux engins qui transportaient la drogue, malgré leur tentative de prendre la fuite».

Selon Al Ahdath Al-Maghribia, l’enquête, ouverte après cette opération, permettra d’«élucider cette affaire et ses éventuelles ramifications, ainsi que ses liens avec une précédente saisie de pas moins de huit tonnes de résine de cannabis dans la même région, où des engins ont été saisis et des suspects ont été également interpellés».

Le trafic de drogue et son commerce illicite, indique Al Ahdath Al-Maghribia, auraient augmenté ces derniers temps à un rythme qui a alerté les autorités, les côtes d’El Jadida étant devenues le point de départ de trafiquants en tous genres.

Cependant, les services sécuritaires compétents se trouvent toujours sur le qui-vive, afin de mettre en échec ces tentatives.

C’est ainsi que «les éléments de la Brigade nationale de la Police judiciaire avaient procédé, dernièrement, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation de 6 individus soupçonnés d’appartenir à un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et à la saisie de 11 tonnes et 568 kg de chira aux environs de Mohammedia et d’El Jadida».

Le Maroc ne plaisante pas avec la lutte contre le trafic de drogue, sous toutes ses formes.