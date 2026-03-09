Grève en Belgique: RAM annule ses vols programmés jeudi vers Bruxelles

Les voyageurs prévoyant de se rendre à Bruxelles ou d’en repartir via Royal Air Maroc (RAM) devront revoir leurs plans. Le transporteur national annonce l’annulation de ses vols programmés jeudi en provenance et à destination de la capitale belge.

Sont concernés les vols AT832 et AT833 entre Casablanca et Bruxelles ainsi que les vols AT636 et AT637 reliant Marrakech à la capitale belge.

Due to a general strike in Brussels, Royal Air Maroc informs passengers that flights AT832/AT833 (Casablanca ⇄ Brussels) and flights AT636/AT637 (Marrakech ⇄ Brussels) scheduled for March 12, 2026, are cancelled.



Face à cette situation, Royal Air Maroc propose plusieurs solutions aux passagers dont les vols ont été annulés. Les voyageurs peuvent d’abord reporter leur billet sans frais, dans la limite des places disponibles dans la même cabine, sur un vol programmé dans les quinze jours suivant la date initiale, au départ ou à destination de l’aéroport de Bruxelles-National.

Une seconde option permet un report gratuit vers l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Dans ce cas, la modification doit intervenir dans les trois jours suivant la date du vol annulé, toujours sous réserve de disponibilité dans la même cabine.

Les passagers qui ne souhaitent pas modifier leur voyage peuvent également demander le remboursement intégral de leur billet via le mode de paiement utilisé lors de l’achat.

Royal Air Maroc recommande aux clients concernés de ne pas se rendre à l’aéroport. La compagnie invite les voyageurs à contacter leur point de vente initial ou son centre d’appel afin d’organiser leur reprogrammation ou de procéder au remboursement.