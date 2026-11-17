L’Université Al Akhawayn a formé 343 jeunes Marocains aux filières d’avenir et remporte la 1e place à Kigali.

Une délégation de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI), conduite par son président, Dr. Amine Bensaid, a participé du 26 au 29 octobre 2026 à la 5e conférence annuelle du réseau AFRETEC, à l’Université du Witwatersrand, à Johannesburg. L’AUI y a présenté le bilan de son action au sein du réseau, porté par des résultats chiffrés et par la victoire de ses étudiants à Kigali.

AFRETEC, un réseau stratégique pour l’Afrique numérique

Lancé en 2022, piloté par Carnegie Mellon University Africa et financé par la Fondation Mastercard, AFRETEC (African Engineering and Technology Network) réunit dix universités tournées vers la technologie dans neuf pays africains. Le réseau agit sur quatre piliers: l’enseignement, la création de connaissances, l’accès aux opportunités professionnelles et l’excellence inclusive. L’AUI en est le partenaire marocain et la première université nord-africaine à l’avoir rejoint.

Le réseau est dirigé par Carnegie Mellon University (CMU), à travers son campus africain de Kigali. CMU est classée n° 1 mondiale en informatique (computer science), ex æquo avec le MIT et Stanford, et n° 1 en Intelligence artificielle dans le classement 2026 de U.S. News & World Report. Soutenu par la Fondation Mastercard, AFRETEC mobilise plus de 100 millions de dollars sur six ans.

Sa sélectivité est à la mesure de son ambition: sur les quelque 1.330 universités que compte le continent, seules dix ont été retenues, et l’Université Al Akhawayn a été choisie pour représenter l’Afrique du Nord. Depuis 2022, le réseau a formé plus de 2.000 étudiants de premier cycle et près de 500 enseignants, attribué 7,43 millions de dollars de financements à la recherche et soutenu plus de 40 projets de recherche.

343 jeunes Marocains formés dans le cadre du partenariat AFRETEC

Le Pr Ahmed Khallaayoun, coordinateur du réseau AFRETEC à l’AUI, a présenté les résultats obtenus dans le cadre de ce partenariat entre janvier 2025 et juin 2026:

343 jeunes Marocains formés, dont 185 lycéens et 158 étudiants;

42% de jeunes femmes parmi les participants;

17 stages décrochés;

33 supports de formation produits;

Ces résultats reposent sur quatre programmes:

Mathématiques: 185 lycéens ont participé à la 3e édition du Tournoi des jeunes mathématiciens, qui repère et accompagne les talents scientifiques dès le lycée;

Hydrogène vert: 80 étudiants ont pris part au Green Hydrogen Morocco Camp, entre école d’été et hackathon;

Intelligence artificielle: 65 étudiants ont été formés à l’éthique, à la sécurité et aux usages de l’IA au service de la société lors de l’École d’été IA 2025;

Recherche appliquée: 13 étudiants ont mené des projets de recherche en lien avec l’industrie au sein de l’Undergraduate Research School.

En parallèle, 20 cadres de l’AUI et élus de la commune d’Ifrane ont été formés aux compétences en Intelligence artificielle, afin d’accompagner l’adoption de ces outils par les institutions et les collectivités locales.

«L’Intelligence artificielle et l’hydrogène vert dessineront l’économie du Maroc de demain. Notre responsabilité est d’y préparer nos jeunes dès aujourd’hui, et de veiller à ce que les jeunes femmes y prennent toute leur place», déclare Dr. Amine Bensaid, président de l’Université Al Akhawayn.

Victoire à Kigali

Les étudiants de l’AUI se sont distingués au programme A-IDI d’AFRETEC, au Rwanda: Salma Guennoun et son équipe pluridisciplinaire ont remporté la première place parmi 16 équipes en compétition.

Sélectionnés parmi 100 étudiants venus de toute l’Afrique, cinq étudiants de l’AUI y représentaient le Maroc et l’Afrique du Nord: Rym Mikou, Salma Guennoun, Aya Atif, Abderrahman Elarfaoui et Ahmed Ouenzar. Pendant une semaine, ils ont suivi des ateliers intensifs, de la robotique à l’Intelligence artificielle, à Carnegie Mellon University Africa et à l’Université du Rwanda.

Cette distinction confirme la place de l’AUI comme pôle d’excellence académique en Afrique.