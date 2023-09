France: un avis de recherche lancé après la disparition inquiétante d’un étudiant marocain à Brest

Alors qu’il se trouvait à «La Suite», une boîte de nuit, avec des camarades de promotion, Sami El Yousfi Alaoui a mystérieusement disparu après avoir indiqué à ses amis qu’il se rendait aux toilettes, dimanche dernier à 3 heures du matin.

L’étudiant marocain, qui a intégré l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) en septembre 2022 afin d’y boucler un cycle d’ingénieur, dans le cadre d’un programme d’échange international avec l’Université Mohammed V de Rabat, devait réaliser sa rentrée, en quatrième année, lundi 11 septembre.

Après l’avoir cherché en vain, ses amis, eux aussi bénéficiaires du même programme d’échange international, ont alerté la police. «Il aurait bu un peu d’alcool, mais sans que son état n’inquiète quiconque dans l’établissement», révèle le journal Le Télégramme, avant de citer la direction de l’établissement de nuit qui a été entendue lundi après-midi par la police dans le cadre de l’enquête ouverte pour disparition inquiétante et qui a déclaré qu’«il est sorti vers 3h, tout à fait normalement, et il ne s’était rien passé de notable chez nous».

Dans une déclaration au média, Ali, l’un des amis de l’étudiant disparu originaire de Meknès, explique l’avoir «perdu de vue à un moment dans la boîte. Mais quand je l’ai recroisé, tout avait l’air d’aller bien.» Décrivant un jeune homme «qui ne sortait pas beaucoup, un peu timide», Ali explique qu’«avec les autres étudiants, on a essayé de le retrouver avant de partir. On l’a appelé, mais il ne répondait pas sur son portable, alors on a pensé qu’il était rentré se coucher.»

Dès lundi, la police a multiplié les recherches dans le secteur de la discothèque, sur terre mais aussi en mer. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie maritime ont ainsi inspecté avec l’aide de plongeurs le bassin situé à une dizaine de mètres de l’endroit de sa disparition, tandis que des drones ont survolé la zone.

Le Télégramme indique que pour l’heure, aucune piste ne serait privilégiée, mais que les hypothèses d’une chute dans le port, d’un suicide ou d’une mauvaise rencontre ne seraient pas écartées.

Après avoir fouillé le logement de Sami El Yousfi Alaoui et mené ses premières investigations sans succès, la police du Finistère, département dont Brest est une sous-préfecture, a lancé lundi un appel à témoins pour «disparition inquiétante», révèlent les médias de l’Hexagone.

Parmi les éléments suspects de cette disparition, la localisation de son téléphone, qui a borné, lundi encore, dans un périmètre de 900 mètres de la discothèque sans pour autant être retrouvé.

Sami El Yousfi Alaoui mesure 1,70 mètre, est de corpulence mince, avec des cheveux bruns frisés et porte des lunettes de vue. Il était vêtu le soir de sa disparition d’un pantalon noir, d’un tee-shirt bleu imprimé à fleurs et de baskets blanches.

La police demande à toute personne ayant des informations de contacter le commissariat central de Brest au +33 2 21 09 53 60.