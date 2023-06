Les lauréats d’ESTEM se distinguent aux concours des grandes écoles françaises

Cette belle réussite ne concerne pas qu’une poignée d’excellent étudiants, c’est davantage un succès généralisé. En effet, 9 étudiants ont décroché une place pour l’oral à l’ESSEC. L’établissement ESTEM a pu placer également 14 de ses étudiants à l’ESCP, 17 à l’EM LYON, 15 à l’EDHEC, et 16 autres Estemiens à Grenoble. 21 lauréats ont été admissibles à l’école SKEMA.

Othmane Bennani, directeur général adjoint de l’Ecole ESTEM.

En ce qui concerne, les concours scientifiques, un étudiant a été admissible à l’école d’ingénieur CENTRALE SUPELEC. 5 autres Estemiens ont été également admissibles à l’école d’ingénieur de référence ESTP.

Lire aussi : ESTEM: carton plein pour l’accès aux grandes écoles françaises

Enfin, pour le concours commun des instituts nationaux polytechniques (CCINP), 8 étudiants ont été admissibles et encore 8 autres pour le concours Mines Télécom. Alors que pour le Concours E3A Polytech, l’ESTEM compte 12 admissibles.

Petite par son effectif, pour maîtriser sa qualité d’enseignement, mais grande par sa rigueur et haute par son classement, l’ESTEM a su mettre à profit les valeurs d’échange et de mixité culturelle pour briguer l’excellence.

De taille humaine, l’ESTEM fait de la rigueur et du sérieux un véritable secret de fabrique. Et cela paie. Le tout est doublé d’un encadrement à toutes épreuves. En cela, l’ESTEM mise sur une équipe pédagogique en perpétuelle amélioration et proche de ses étudiants.

Wafaa Bouab BENNANI, la Directrice Générale du groupe ESTEM est aux anges mais prévient ses étudiants de 1ère année qui passeront les concours l’année prochaine « L’ESTEM s’inscrit depuis plusieurs années dans une logique d’Excellence et de Résultats, nos anciens étudiants se sont surpassés pour cette belle réussite, les prochaines générations se doivent de redoubler d’efforts pour perpétuer cette tradition, et Attention je ne serais pas loin de vous pour y veiller!». Les prochaines générations sont prévenues et on ne peut leur souhaiter que bonne chance et surtout bon courage!