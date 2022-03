© Copyright : DR

Kiosque360. L'Observatoire du travail gouvernemental est monté au créneau pour interpeller le gouvernement contre toute forme de bureaucratie dans la mise en œuvre du programme Forsa, qui sera piloté par la Société marocaine d’ingénierie touristique. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

L’ambitieux programme gouvernemental «Forsa», lancé par le gouvernement, ne devrait pas être soumis à la logique du formalisme bureaucratique dans la gestion des opérations de recensement des bénéficiaires. C’est la mise en garde émise par l'Observatoire du travail gouvernemental, en formulant des recommandations afin d’assurer la réussite de cette initiative à laquelle une enveloppe budgétaire de l’ordre de 1.25 milliard de dirhams a été allouée en 2022.



A ce propos, l'Observatoire a appelé «à surmonter les entraves liées à la faible implantation territoriale de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT)» qui pilotera le programme «Forsa», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 26 et 27 mars. De même, l’Observatoire du travail gouvernemental a recommandé dans son étude d’ajouter des mécanismes spécifiques de sélection, en appelant à la mise en place de dispositifs de coopération avec des institutions et des établissements publics tournés vers l'entrepreneuriat.



Pour accompagner, sensibiliser et orienter les porteurs de projets, l’Observatoire recommande une fluidité des procédures, de trouver des moyens loin des circuits de l’administration territoriale et de renforcer la plateforme électronique mise en place pour recueillir et traiter les demandes des porteurs de projets. Le volet de la communication autour du fonctionnement de ce projet a également été pointé du doigt par la société civile qui a toutefois apprécié positivement cette initiative du gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis des porteurs de projets.



En plaidant pour un renforcement des mécanismes de communication autour de ce programme afin de mieux exposer ses objectifs, l’Observatoire du travail gouvernemental appelle à faire de la plateforme numérique «Forsa» le seul mécanisme de traitement des demandes de porteurs de projets.



«Forsa», rappelle-t-on, est un programme ambitieux et novateur qui s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat. Cette initiative cible l’accompagnement de 10.000 porteurs de projets incluant tous les secteurs, tout en assurant les principes d’équité régionale et de genre.