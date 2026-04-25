Société

Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de l’éducation nationale: 6.000 adhérents bénéficient de l’accompagnement au départ à la retraite

Fondation Mohammed VI pour l'éducation : 6 000 membres prendront leur retraite en 2026 sur un total de 560 000 membres.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/04/2026 à 13h15

VidéoLa Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de l’éducation nationale a organisé, ce samedi à Rabat, une cérémonie de départ à la retraite de 6.000 de ses adhérents. Les détails.

Comptant 560.000 adhérents, la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de l’éducation nationale a mis en œuvre aujourd’hui un programme d’assistance et d’accompagnement au bénéfice de 6.000 partants à la retraite répartis à travers l’ensemble des régions du Royaume.

Cet événement a été organisé en partenariat avec la Caisse marocaine des retraites (CMR) et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN).

Selon les organisateurs, cette initiative, qui en est à sa onzième édition, est un rendez-vous annuel visant «à accompagner les adhérents de la Fondation dans leur transition professionnelle, du statut d’actif à celui de retraité».

Elle s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Fondation pour renforcer sa proximité avec ses adhérents et contribuer à la simplification des procédures administratives, à travers une approche partenarıale rassemblant les principaux acteurs mobilisés dans le départ à la retraite du personnel du secteur de l’Éducation-Formation.

Au cours de cette journée, a indiqué un communiqué, les adhérents concernés ont pu constituer leur dossier de demande de réadhésion à la Fondation et se renseigner davantage sur ses différentes prestations sociales ainsi que celles proposées par la CMR et la MGEN, notamment la procédure de demande de la prime de retraite.

Lire aussi : Prix d’excellence culturelle et artistique: la Fondation Mohammed VI honore les talents du personnel éducatif

Il convient de rappeler que la Fondation déploie un plan stratégique décennal 2018-2028, plaçant les besoins des adhérents, actifs comme retraités, au cœur de ses priorités.

À ce titre, elle veille à étoffer en continu son panier de prestations et à en améliorer la qualité, afin, selon le communiqué, «de répondre au mieux aux besoins sociaux de la famille de l’Éducation-Formation dans les différentes régions du Royaume et de promouvoir son bien-être».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/04/2026 à 13h15
#Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation#Retraite#Education nationale

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