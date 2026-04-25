Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de l’éducation nationale: 6.000 adhérents bénéficient de l’accompagnement au départ à la retraite

Fondation Mohammed VI pour l'éducation : 6 000 membres prendront leur retraite en 2026 sur un total de 560 000 membres.

Comptant 560.000 adhérents, la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de l’éducation nationale a mis en œuvre aujourd’hui un programme d’assistance et d’accompagnement au bénéfice de 6.000 partants à la retraite répartis à travers l’ensemble des régions du Royaume.

Cet événement a été organisé en partenariat avec la Caisse marocaine des retraites (CMR) et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN).

Selon les organisateurs, cette initiative, qui en est à sa onzième édition, est un rendez-vous annuel visant «à accompagner les adhérents de la Fondation dans leur transition professionnelle, du statut d’actif à celui de retraité».

Elle s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Fondation pour renforcer sa proximité avec ses adhérents et contribuer à la simplification des procédures administratives, à travers une approche partenarıale rassemblant les principaux acteurs mobilisés dans le départ à la retraite du personnel du secteur de l’Éducation-Formation.

Au cours de cette journée, a indiqué un communiqué, les adhérents concernés ont pu constituer leur dossier de demande de réadhésion à la Fondation et se renseigner davantage sur ses différentes prestations sociales ainsi que celles proposées par la CMR et la MGEN, notamment la procédure de demande de la prime de retraite.

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Il convient de rappeler que la Fondation déploie un plan stratégique décennal 2018-2028, plaçant les besoins des adhérents, actifs comme retraités, au cœur de ses priorités.

À ce titre, elle veille à étoffer en continu son panier de prestations et à en améliorer la qualité, afin, selon le communiqué, «de répondre au mieux aux besoins sociaux de la famille de l’Éducation-Formation dans les différentes régions du Royaume et de promouvoir son bien-être».