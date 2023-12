Fès: un ancien président de commune et six ingénieurs devant la justice

L’ancien président de de la commune de Moulay Yacoub Mohamed Laidi (Istiqlal) ainsi que des ingénieurs et des fonctionnaires ont été déférés, ce mercredi 13 décembre, devant le procureur général du roi près la Cour d’appel de Fès.

Ce déferrement fait suite à l’enquête menée par la brigade régionale de la police judiciaire après l’arrestation de l’ancien parlementaire de la circonscription de Moulay Yacoub accusé de dilapidation de deniers publics, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du jeudi 14 décembre.

Le procureur général du roi a ordonné l’incarcération de l’ancien président de la commune de Moulay Yacoub ainsi que quatre ingénieurs et un technicien tandis que trois fonctionnaires ont été poursuivis en état de liberté provisoire. Le magistrat devrait soit présenter les suspects directement devant l’instance judiciaire à la Chambre de première instance chargée des crimes financiers, soit les déférer devant le juge d’instruction en charge des crimes financiers à la Cour d’appel de Fès.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que le procureur général du roi près la Cour d’appel de Fès avait renvoyé les rapports et les dénonciations figurant dans les plaintes déposées à l’encontre du président de la commune et ses collaborateurs à la police judiciaire pour complément d’enquête. Il s’agit notamment des plaintes des acteurs de société civile et de défenseurs des droits de l’Homme qui ont accusé le président de la commune de mauvaise gestion et d’irrégularités financières et administratives.