«Faux et usage de faux» à Rabat: arrestation d’un ancien président de commune et de trois gendarmes

Des éléments de la Brigade nationale des investigations judiciaires, relevant de la gendarmerie royale, ont déféré hier, mardi 17 octobre 2023, au procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat, neuf individus: l’ancien président d’une commune urbaine, son fils, trois gendarmes, quatre autres individus (deux fonctionnaires et deux agriculteurs).

Tout ce beau monde se retrouve impliqué dans une affaire de falsification de documents officiels, et sont accusés de «faux et usage de faux».

A l’origine de leur présentation au Procureur du Roi, un accident de la circulation provoqué par un homme qui conduisait un véhicule appartenant à la commune urbaine de Rommani (province de Khémisset) et immatriculé dans ces lieux, relaie Al Akhbar, ce jeudi 19 octobre 2023.

Le quotidien explique que la voiture était conduite au moment de l’accident par le fils du président de la commune, alors que les procès-verbaux indiquent que le conducteur est le président de cette commune.

Des interlocuteurs interrogés par Al Akhbar témoignent du fait que «juste après l’accident provoqué par son fils, le président de la commune s’est présenté à la brigade de la gendarmerie royale de Rommani, pour signaler cet accident qui a fait polémique dans la région, faisant savoir qu’il en était le conducteur au moment de l’accident».

Ses déclarations ont été consignées dans une série de procès-verbaux par trois gendarmes, qui étaient de service ce jour-là, et ont été appuyées par de faux témoignages, issus de quatre personnes: deux agriculteurs et deux fonctionnaires. Ce quatuor avait accompagné le président de la commune, qui était un élu du Parti authenticité et modernité (PAM).

Les trois gendarmes de service et ces quatre personnes ont donc, par leur complicité ou leur faux témoignage, menti sur les circonstances qui ont prévalu lors de cet accident.

Une enquête approfondie, menée par le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat, a toutefois rapidement permis de découvrir leurs subterfuges. Le Parquet compétent a en conséquence décidé d’écrouer le président de cette commune rurale, de même que les trois gendarmes, et de poursuivre les autres individus incriminés en état de liberté provisoire.