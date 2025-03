Fès: la salle couverte de Aouinat El Hajjaj, une infrastructure sportive qui tombe en ruine

La ville de Fès souffre d’un manque patent d’espaces sportifs convenables. Cette situation est en grande partie due au manque d’entretien des infrastructures sportives déjà existantes dans les différents quartiers de la ville.

Il en est ainsi de la salle couverte de Aouinat El Hajjajza, actuellement dans un état lamentable. Inauguré en 2012 par la commune, cet espace a été fréquentée par les habitants de Aouinat El Hajjaj et d’autres quartiers de la ville.

«Cette salle nous a été très utile. Nous y jouons depuis notre enfance. Maintenant, elle est dans un état désolant», déplore Ali Ezzaoui, jeune habitant du quartier, dans une déclaration pour Le360.

Cette décadence a commencé il y a quatre mois, «quand les deux gardiens de cette salle ont quitté leur poste sur décision du maire», nous raconte Younès El Asri, acteur associatif. Laissée à l’abandon, elle a été saccagée et ses équipements détruits, précise-t-il.

Toutefois, elle constitue toujours le seul exutoire des jeunes des quartiers populaires, indique Hamouda Idriss, acteur associatif. D’ailleurs, souligne-t-il, il n’y a pas de réserve foncière dans cette zone pour construire des terrains de sport.

«Où sont les élus»?

«Alors que nous cherchons à construire de nouveaux terrains, nous faisons marche arrière en détruisant les espaces déjà existants. Ça fait mal au cœur», souligne-t-il.

«Nous voudrions savoir à qui incombe la responsabilité de cette situation. Où sont les élus et les responsables du secteur du sport et de la culture dans la ville de Fès? On ne les voit pas ici», s’insurge-t-il.

Même ton du côté de Younès El Asri qui pointe du doigt les élus. «Pourquoi ne les voit-on que lors des campagnes électorales», s’indigne-t-il.