Dans un courriel adressé ce 6 janvier 2022, aux parents d’élèves, la direction de l’établissement scolaire français, basé à Casablanca, a annoncé la suspension des cours en présentiel dès ce jour, à 18h00. Voici le détail des mesures prises.

C’est en accord avec les autorités sanitaires et suite à l’augmentation importante des cas positifs au Covid-19 parmi les élèves, mais aussi le personnel, que le directeur du lycée Lyautey, Stéphane Sachet, a pris la décision de suspendre «les cours en présentiel ce jour à 18h jusqu’à nouvel ordre et pour une durée minimum de 7 jours», est-il indiqué dans un courriel reçu par les parents d’élèves.

Les activités annexes culturelles et sportives menées dans l’établissement sont également suspendues, est-il précisé par ailleurs.

S’agissant des conditions de reprise des cours en présentiel, l’heure est à l’incertitude, et si reprise il y a, elle se fera «selon l’évolution de la situation», explique la direction de l’établissement qui s’inscrit dans le réseau de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger, l’AEFE.

«Durant cette période, les enseignements seront assurés à distance dès demain vendredi 7 janvier», poursuit Stéphane Sachet qui entend mettre en place «un enseignement à distance rigoureux et de qualité», et ce, «malgré la rentrée décalée» et «la pandémie», autant de facteurs «qui rendent cette année complexe».

Enfin, bien que l'établissement ferme ses portes aux élèves, «les services du lycée restent ouverts» et les parents d'élèves et personnels sont invités «à continuer à signaler tous cas positifs au Covid et/ou intrafamiliaux constatés».