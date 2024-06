Été 2024: le label Pavillon bleu décore 27 plages marocaines, quatre ports de plaisance et un lac de montagne

Le label Pavillon bleu, introduit au Maroc en 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, témoigne de l’engagement du Royaume à préserver ses sites naturels. Cette année, les 27 plages labellisées en 2023 ont toutes renouvelé leur distinction, prouvant l’engagement des collectivités locales et des partenaires pour maintenir des standards élevés.

Pour la première fois, un lac de montagne, Aguelmam Azigza dans le parc national de Khénifra, reçoit ce label. Ce lac, niché entre une falaise et une forêt de cèdres centenaires, bénéficie désormais d’aménagements pour accueillir les visiteurs: accès routiers, bâtiments de service, espaces de campement et sanitaires. Ces améliorations, soutenues par la fondation, visent à préserver la beauté naturelle du site tout en le rendant accessible.

Lire aussi : Été 2024: voici la liste des plages classées non conformes à la baignade

Le port de plaisance Tanja Marina Bay, a à son tour rejoint les rangs des ports labellisés Pavillon bleu. Avec ses 1.400 anneaux et ses installations modernes, il devient le quatrième port marocain à recevoir cette distinction, après Saïdia en 2028, Est Marina Smir en 2022 et Al Hoceïma, l’an passé.

Voici les plages et ports de plaisance marocains labellisés Pavillon Bleu en 2024. (Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement)

Aux cotés des 4 ports de plaisance et du lac préalablement cités, voici la liste des 27 plages labellisées Pavillon bleu 2024:

Oued Laou Bedouza Essaouira Safi Municipale Arekmane Souiria Lakdima El Haouzia Aglou Sidi Rahal 4e tranche Imin Tourgha Bouznika Oum Labouir Ba Kacem Foum el Oued Mdiq Skhirate Rifienne Sidi Abded/ El Jadida Sidi Ifni Les nations Saïdia Municipale Aïn Diab extension Station Touristique Saïdia Ouest Al Minaa Dalia Est Marina Smir Achakar

À noter que pour l’édition 2024, 49 plages ont postulé mais le label Pavillon bleu est attribué selon quatre critères principaux qui sont la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation à l’environnement, l’hygiène et la sécurité et enfin l’aménagement et gestion. Des contrôles inopinés sont effectués pendant la saison estivale pour vérifier le respect de ces critères par les sites labellisés.

Lire aussi : Sécurité et propreté des plages: Abdelouafi Laftit donne des directives strictes aux walis

Avec 32 sites labellisés au total, le Maroc se classe désormais 18ème parmi les 43 pays de l’hémisphère Nord pour le nombre de Pavillons bleus. Ce résultat fait du Maroc le pays arabe comptant le plus de Pavillons bleus, et le deuxième en Afrique.

Ce label est une fierté pour le pays, attirant des milliers de touristes chaque année tout en sensibilisant à la protection de l’environnement. Les efforts combinés des collectivités locales, des administrations et des associations montrent une volonté collective de préserver la richesse naturelle du pays pour les générations futures.