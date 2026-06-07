Errachidia: un homme arrêté pour avoir servi de l’alcool à un mineur

La séquence, largement relayée en ligne, montre un homme en train de servir des boissons alcoolisées à un enfant mineur, dans des conditions jugées préjudiciables à sa santé et susceptibles de favoriser des comportements addictifs. Alertées par ces images, les autorités ont immédiatement ouvert une enquête afin d’identifier la personne impliquée.

Grâce aux investigations techniques menées, les services de sécurité ont pu établir l’identité du suspect. Celui-ci a été interpellé au douar «Ksar Taïba», situé dans les environs de la ville d’Errachidia, lors d’une opération coordonnée entre les éléments de la police et ceux de la Gendarmerie royale.

Les premières conclusions de l’enquête ont révélé que l’enfant apparaissant dans la vidéo est le frère du mis en cause, ce qui confère une gravité particulière à cette affaire, impliquant une responsabilité familiale directe.

Le suspect a été placé en garde à vue, à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des circonstances, des motivations et des éventuelles implications liées à ces actes.

Cette affaire intervient quelques jours seulement après un incident similaire survenu au douar «Khsasma Maline Oued», à proximité de la ville de Benslimane. Dans cette précédente affaire, trois suspects avaient été interpellés pour des faits comparables impliquant un mineur, suscitant une vive indignation de l’opinion publique.