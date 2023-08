Eris: un nouveau sous-variant d’Omicron et beaucoup de rumeurs

Une nouvelle vague épidémiologique, portée par le sous-variant E.G.5.1 5, dit «Eris», est actuellement évoquée dans plusieurs pays, dont le Maroc.

«Tout le monde a peur du retour de ces jours terrifiants où la vie s’est refermée sur elle-même, laissant derrière elle de graves cicatrices psychologiques, sociales et économiques dont nous subissons encore les effets à ce jour», écrit l’éditorialiste d’Al Ahdath Al Maghribia, ce mardi 22 août.

En ces temps d’inquiétude, le rôle du ministère de la Santé est «clair», souligne cet éditorial: «rassurer les citoyens en leur fournissant une information fiable et vérifiée, relayée par des scientifiques, des médecins et des spécialistes pour barrer la route aux fake news, et ne pas les laisser en proie à de fausses informations, tout particulièrement parmi les personnes analphabètes».

Dans cet éditorial, Al Ahdath Al Maghribia souligne aussi le rôle des médias dans «cette quête d’informations fiables et vérifiées et sa présentation de façon simplifiée au public, tout en le tenant informé de toutes les évolutions au niveau national, mais aussi au niveau international, au sujet de ce sous-variant, Eris».

La société a également un rôle à jouer, tient à rappeler l’éditorialiste du quotidien: «tirer profit de l’expérience douloureuse que nous avons vécue lors de la pandémie du Covi-19, dont nous pensions qu’elle nous a beaucoup appris, avant de découvrir que nous revenions à nos mauvaises habitudes, que nous n’avions abandonnées à cette époque que par peur».

Enfin, le quotidien rappelle que le rôle de l’ensemble des acteurs, autorités publiques, médias et sociétés, est de «protéger la santé de tout un chacun, sans attendre d’avoir peur d’une épidémie, fut-elle ancienne ou nouvelle».

Le rôle de tous, c’est aussi de combattre les rumeurs et les fake news, en relayant uniquement les informations vérifiées et fiables, conclut l’éditorialiste.