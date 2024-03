Enseignement: les fonctionnaires recevront une augmentation de 3.000 dirhams

Le salaire de ce mois de mars, qui sera versé dans quelques jours aux enseignants et aux fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, sera majoré de 3.000 dirhams.

Ce montant représente l’équivalent de l’augmentation qui leur a été accordée aux termes de l’accord du 10 décembre 2023, qui leur sera versée avec effet rétroactif, précise Assabah de ce jeudi 28 mars 2024.

L’accord signé entre le ministère de l’Éducation nationale et les syndicats les plus représentatifs des enseignants prévoit une augmentation de salaire mensuelle de l’ordre de 1500 dirhams, en deux tranches.

La première tranche est entrée en vigueur en janvier dernier. La seconde sera effective à compter du mois de janvier 2025.

Citant un responsable syndical, le quotidien affirme que les dispositions légales ont été prises, et les démarches administratives finalisées, pour que cette augmentation du salaire des enseignants et des cadres du ministère leur soit versée à la fin de ce mois ou, au plus tard, au cours de la première semaine du mois d’avril.

Selon ce même syndicaliste, l’augmentation promise sera perçue le plus probablement au début du mois prochain, indépendamment du salaire qui sera, lui, versé en temps normal. L’augmentation sera servie par un virement à part, sous forme de «salaire spécial».

Le ministère, souligne ce syndicaliste cité par le quotidien, travaille continuellement depuis quatre mois, sous la pression des syndicats, pour accélérer le versement de cette augmentation.

Le syndicaliste voudrait ainsi insinuer que «certaines parties politiques tenaient à retarder ce versement, voulant sans doute saper l’accord entre le gouvernement et les syndicats».

Cet interlocuteur fait remarquer que si le ministère de l’Éducation nationale a été contraint de retarder d’un léger laps de temps le versement de cette première tranche de l’augmentation, c’est en raison des considérations techniques qui ont pu se poser au département des Finances, qui travaillait sur une vision globale, pour verser cette augmentation avec un effet rétroactif.

Des milliers d’enseignants et de fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, souligne le quotidien, attendent le versement du montant de cette augmentation avant la fin du mois Ramadan et la période de l’Aïd Al-Fitr, ce qui, selon eux, pourrait donner au gouvernement et aux syndicats le temps d’activer ce point essentiel de l’accord conclu le 10 décembre 2023, qui a mis fin à une longue série de grèves et de sit-ins.

L’augmentation des salaires, considérée comme l’une des revendications les plus importantes des enseignants, a été à l’origine d’une vague de grèves au début de l’année scolaire, et risquait de conduire à une année blanche.

Après un mois de bras de fer, les syndicats ont été contraints de s’asseoir à la table des négociations avec le gouvernement, et de conclure un accord en plusieurs parties, dont l’augmentation des salaires, et la promulgation d’un nouveau statut pour les enseignants.