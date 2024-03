Tiznit: les écoles récoltent les fruits de la méthode d’enseignement TaRL

Dans une déclaration pour Le360, Mehdi Rhioui, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Souss-Massa, a souligné l’envergure du projet qui couvre huit écoles urbaines et rurales dans la région de Tiznit.

En évaluant le niveau des élèves de troisième année du primaire avant et après le soutien éducatif, l’on a constaté une amélioration notable. Par exemple, le pourcentage d’élèves capables de lire un texte simple en français est passé de 20% à 59%.

Pour les mathématiques, le responsable a déclaré que le taux de maîtrise des compétences a grimpé de 7% à 52% en seulement huit semaines, montrant ainsi l’efficacité de la méthode d’enseignement combinant TaRL et «Enseignement explicite».

De son côté, Ali Fennach, directeur de l’école Moulay Ezzine à Tiznit, a expliqué que dans le cadre de la feuille de route 2022-2026 du ministère de l’Éducation nationale pour promouvoir le système éducatif, son établissement s’est engagé dans le projet des écoles innovantes au Maroc. Cette initiative concerne 638 établissements, emploie 23 enseignants et comprend 15 salles de classe, dont 2 pour l’enseignement préscolaire et une classe intégrée, pour un total de 618 élèves.

Le soutien des parents a été crucial, avec des réunions organisées pour les informer et les impliquer dans cette nouvelle approche éducative. Et les retombées sont palpables: une augmentation de l’intérêt des élèves pour l’école et une nette amélioration de leurs performances académiques, notamment en arabe, français et mathématiques, ont été observées dès le premier semestre.

Ali Fennach a également précisé que la réussite du projet repose sur la coopération et l’intégration de toutes les parties prenantes, à savoir la direction, les enseignants, les inspecteurs, mais aussi l’association des parents et les élèves. Sans oublier l’engagement actif du personnel éducatif dans la mise en œuvre de ce projet de manière positive.

Il est à noter que les caractéristiques de ce programme ont été présentées pour la première fois en septembre 2022, lors de la deuxième édition du Concours national du développement humain à Skhirat, par Rukmini Banerji, directrice générale de la Pratham Education Foundation, qui a développé le programme, soulignant son efficacité dans de nombreux pays du monde.