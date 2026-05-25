Société

«En une année, 3 effondrements ont causé 50 décès», l’aveu d’impuissance d’Abdeslam El Bekkali, maire de Fès

Abdeslam El Bekkali, maire de la ville de Fès. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/05/2026 à 16h45

Vidéo En marge du 6e Conseil de l’agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, Abdeslam El Bekkali , maire de Fès, a assuré que les autorités sont mobilisées pour poursuivre les efforts pour trouver des solutions proactives à ce problème récurrent.

«Il n’est pas normal que nous assistions en une seule année à l’effondrement de 3 immeubles qui ont entrainé la mort de 50 personnes. Ces constructions n’étaient ni recensées ni classées» en tant que bâti menaçant ruine, a déclaré Abdeslam El Bekkali, maire de Fès. Une déclaration qui trahit l’incapacité à mettre un terme à ce fléau qui a récemment coûté la vie à 15 personnes suite à l’effondrement d’un immeuble à Fès.

Rencontré en marge du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine (ANRUR), le maire a assuré que l’Agence et lui-même ont examiné les moyens d’anticiper «la mise en œuvre de solutions urgentes afin de mettre un terme et de limiter ces drames et ces décès soudains et conjoncturels».

«Heureusement, l’ensemble du conseil confirme notre engagement collectif à prendre l’initiative au sein du comité préfectoral ou provincial pour résoudre en priorité les habitations de la catégorie B1, c’est-à-dire l’ensemble des édifices menaçant ruine classés au premier degré de risque».

L’élu a promis la mobilisation de «tous» afin de «trouver des solutions dans les plus brefs délais et passer à l’activation des mesures proposées».

En conclusion, le maire a souligné que le comité préfectoral de la ville œuvre à lancer prochainement un plan pour régler ces graves problèmes des habitations menaçant ruine.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 25/05/2026 à 16h45
#Fès#habitat#Urbanisme#effondrement#construction#Maire#Collectivités territoriales

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