Dès 10 heures du matin, les mousallas et les esplanades des grandes mosquées du Maroc ont accueilli des centaines de fidèles, tous âges confondus, venus accomplir les prières rogatoires et implorer la clémence divine.

Dans une atmosphère empreinte de spiritualité, les fidèles ont uni leurs voix dans des invocations, priant le Tout-Puissant d’accorder au pays des pluies bienfaisantes.

À travers les images et les vidéos recueillies dans plusieurs villes du Royaume, Le360 revient sur ces moments de communion spirituelle.

Sur l’esplanade de la Mosquée Hassan II de Casablanca.

Prières rogatoires à Casablanca ce vendredi 27 novembre 2026.

(Photos: Sifeddine Belghiti/Le360)

À la Mosquée Mohammed V de Tanger.

Prières rogatoires à Tanger ce vendredi 27 novembre 2026.

(Photos: Said El Kadry/Le360)