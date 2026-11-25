Les synagogues du Maroc prieront pour la pluie ce samedi 28 novembre 2026, date qui correspond au 18 Kislev 5787 du calendrier hébraïque et au 18 Joumada II 1448 de l’Hégire. Le Conseil des communautés israélites du Maroc en a informé les fidèles par la circulaire n° 474/2026, signée par Serge Berdugo.

Le texte précise que ces prières seront dites «dans toutes les synagogues du Royaume», conformément aux hautes directives du roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine. Elles ont pour objet, selon les termes de la circulaire, «d’implorer le Tout-Puissant de répandre des pluies bienfaitrices sur l’ensemble du Royaume».

Le rendez-vous tombe un samedi, jour de Chabbat, au moment où les fidèles se retrouvent à la synagogue pour l’office hebdomadaire.

Cette annonce suit celle du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Sur ordre du Roi, des prières rogatoires ont été programmées ce vendredi 27 novembre à 10h00 dans les mousallas et les grandes mosquées de l’ensemble des régions et provinces du Royaume.

Deux jours de prière pour un même vœu

Dans son communiqué, le ministère rappelait que le Souverain perpétue ainsi la tradition du Prophète, observée chaque fois que les précipitations se font rares. Il y citait un verset du Coran évoquant la pluie qui descend après que les hommes en ont désespéré.

Mosquées le vendredi, synagogues le samedi. Musulmans et juifs du Maroc se relaieront donc deux jours durant pour demander la même chose, alors que les pluies d’automne tardent à venir. Le pays avait déjà connu pareille mobilisation ces dernières années, notamment en novembre 2022 et en décembre 2023.