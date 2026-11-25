«Suivant la tradition de Son ancêtre vénéré le Prophète Sidna Mohammed, que la paix et le salut soient sur Lui, chaque fois que les précipitations se font rares, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le glorifie, a décidé que des prières rogatoires soient accomplies en vue d’implorer le Tout-Puissant de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures conformément au verset du Saint Coran: «Et c’est Lui qui fait descendre la pluie après qu’on en a désespéré et répand Sa miséricorde», a souligné le ministère dans un communiqué.

En exécution de l’ordre du Roi, ajoute la même source, des prières rogatoires seront ainsi accomplies vendredi 17 Joumada-II 1448 H, correspondant au 27 novembre 2026, à 10h00 dans les aires de prière (mousallas) et grandes mosquées à travers l’ensemble des régions et provinces du Royaume.