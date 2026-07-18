En images, la cérémonie de sortie de la 56ème promotion de l’École royale navale

Lors de la cérémonie de sortie de la 56ème promotion de l'École royale navale.

L’École royale navale (ERN) de Casablanca a célébré, le 29 juin, la sortie de sa 56ème promotion, au titre de l’année académique 2025-2026.

Selon un post Facebook des Forces armées royales, la cérémonie a réuni plusieurs hauts gradés des FAR à Casablanca. Des responsables civils y ont également assisté. Les familles des élèves officiers ont pris part à cet événement.

L’École royale navale de Casablanca forme les officiers de la Marine royale depuis 1967. Elle prépare les futurs commandants de bord et spécialistes des métiers maritimes appelés à exercer des responsabilités opérationnelles au sein des Forces armées royales.

L’établissement accueille chaque année de nouvelles promotions d’élèves officiers destinés à intégrer la flotte nationale. Il relève des Forces armées royales et compte parmi les centres de formation dédiés aux métiers de la mer.

«Depuis sa création en 1967, l’École royale navale (ERN) s’est donnée pour mission de former des générations d’officiers compétents, alliant une solide qualification professionnelle à une préparation militaire rigoureuse», peut-on lire sur le 429ème numéro de la Revue des FAR.

Lors de la cérémonie de sortie de la 56e promotion de l'École royale navale

Un décret relatif à la réorganisation de l’ERN encadre ses missions. «Ce texte stipule que l’ERN constitue une unité à part entière au sein des Forces armées royales et qu’elle a pour principales vocations la formation initiale et continue des officiers de la Marine royale, l’organisation de cycles complémentaires de formation et de perfectionnement destinés au personnel officier, ainsi que la conduite de travaux de recherche dans les domaines des sciences de l’ingénieur et des disciplines connexes», souligne-t-on.

Le cursus s’articule autour de trois volets. La formation militaire façonne le caractère à travers la discipline, l’esprit d’équipe, le respect de la hiérarchie et la préparation physique. La formation professionnelle porte sur les savoir-faire propres au monde naval, dont la navigation, la manœuvre, la tactique navale, le calcul nautique et la sécurité navale. La formation universitaire apporte les bases scientifiques et techniques nécessaires à la maîtrise des outils modernes de la marine.

Les élèves officiers s’entraînent notamment sur des simulateurs de navigation reproduisant les conditions réelles de conduite d’un bâtiment en mer. Ces dispositifs recréent différentes situations maritimes, avec des paramètres météorologiques changeants et des configurations de navigation complexes, afin de préparer les futurs officiers à l’analyse des situations et à la prise de décision en environnement exigeant.

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Des exercices de tactique navale complètent ce dispositif. Placés dans des scénarios de combat inspirés de situations opérationnelles, les élèves doivent interpréter les informations disponibles, coordonner les actions de l’équipage et adapter leurs décisions à l’évolution de la situation en mer.

La formation se poursuit en mer, à bord des frégates de la Marine royale, où les élèves officiers mettent en pratique les connaissances acquises durant leur parcours à travers manœuvres et exercices.

Le cycle ingénieur, accessible après le baccalauréat, s’étend sur cinq ans. Les deux premières années sont consacrées à une préparation scientifique et militaire, les trois suivantes à la spécialisation. L’école propose aussi un cycle licence de quatre ans.

À l’issue de leur formation, les officiers rejoignent les unités de la Marine royale. Ils participent à la surveillance des côtes marocaines et de la zone économique exclusive, à la sécurisation des espaces maritimes stratégiques, ainsi qu’aux opérations de lutte contre les menaces et les trafics illicites en mer.