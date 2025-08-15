En direct: malaise du prédicateur lors de la prière du vendredi à la mosquée Hassan de Rabat

La mosquée Hassan, l’un des principaux monuments religieux et historiques de la capitale, a été le théâtre d’un moment de grande inquiétude ce vendredi. Alors qu’il s’adressait aux fidèles, l’imam a été victime d’un malaise et est brusquement tombé du minbar, suscitant la stupeur et l’inquiétude parmi l’assemblée.

Les équipes de secours présentes sur place sont rapidement intervenues pour lui prodiguer les premiers soins. Selon un porte-parole du ministère des Habous et des Affaires islamiques, l’imam se trouve actuellement dans un hôpital à Rabat, où il a subi des examens médicaux afin de s’assurer de son état de santé et de sa sécurité.

على المباشر.. وعكة صحية تفاجئ خطيب مسجد حسان بالرباط.



ولم تُعرف، لحد الساعة، أسباب هذه الوعكة، والتي خلفت حزنا عميقا لدى المصلين، راجين الشفاء العاجل للإمام. pic.twitter.com/qTVKnUfeuy — ‎ Le360 العربية (@Le360ar) August 15, 2025

Le ministère a souligné que de tels incidents, bien que rares, peuvent survenir dans n’importe quel environnement de travail et que toutes les mesures nécessaires sont prises pour accompagner la personne concernée et garantir sa récupération complète. La situation est désormais suivie de près et les autorités veillent à ce que l’imam bénéficie d’un suivi médical complet.

Aux dernières nouvelles, le ministère a confirmé que l’imam a quitté l’hôpital après que les médecins n’ont décelé aucune anomalie lors des examens. Son état est jugé rassurant et il regagnera son domicile dans la journée.