El Jadida: à la découverte du stand de la police montée au Salon du Cheval

Si le Salon du Cheval d’El Jadida est réputé pour ses magnifiques présentations équestres, cette année, c’est un stand en particulier qui a capté l’attention: celui de la police montée. Décoré avec finesse pour l’occasion, avec des photos saisissantes des brigades équestres en action et des écrans diffusant en continu des spots vidéos, ce lieu n’est pas seulement une vitrine, mais un espace de partage et de sensibilisation.

Les visiteurs, entrainés dans une expérience immersive, ont pu communier avec des policiers en uniforme prêts à leur expliquer les différentes missions qu’ils entreprennent au quotidien. Cette occasion leur a permis de comprendre la formation pratique et théorique de la police équestre, une facette souvent méconnue du grand public.

Saïd Hrimech, officier à la police équestre de la DGSN, confie: «la DGSN, par le biais de la police montée, participe au Salon du Cheval depuis sa première édition en 2008. Cette division joue un rôle essentiel dans la sécurisation des zones inaccessibles aux véhicules et aux patrouilleurs à moto, et lors d’événements majeurs comme les festivals et matchs de football. Elle a également des missions de démonstration liées à l’équitation et au dressage des chevaux».

Lire aussi : Un événement réservé aux enfants de 3 à 99 ans: le lancement de la 14ème édition du Salon du Cheval comme si vous y étiez

Saïd Hrimech a également souligné les nombreux exploits de cette division. «Nos officiers ont remporté plusieurs médailles lors de leur participation à divers événements», a-t-il dit. Et ce n’est pas étonnant, compte tenu de l’étendue de la Direction générale de la sûreté nationale, qui dispose de 15 équipes équestres dispersées à travers le Royaume.