El Jadida: au Salon du Cheval, les montures pur-sang arabe séduisent les visiteurs

La Coupe du Maroc des éleveurs de chevaux pur-sang arabe organisée mardi 17 octobre, dans le cadre du Salon du Cheval d’El Jadida, a connu la participation de plusieurs étalons et juments et a ébloui les amateurs de chevaux arabes.

Pour qui sait apprécier la beauté animale, impossible de rester indifférent devant le cheval pur-sang arabe. Sa superbe robe à peau fine, son poil brillant court et soyeux, ses yeux noirs, grands et ronds et son regard très expressif ébahissent les amateurs de chevaux.

«Je participe à ce concours depuis trois ans. Cette compétition est ouverte aux éleveurs de chevaux pur-sang arabe élevés au Maroc. Le cheval pur-sang arabe se caractérise par son endurance physique, sa beauté, son apparence, son caractère ou encore son comportement», explique un éleveur de chevaux arabes dans une déclaration pour Le360.

«Il y a une grande différence entre les chevaux pur-sang arabe et les chevaux berbères. Ces derniers prennent part souvent aux spectacles de la Tbourida, alors que le cheval pur-sang arabe est une race d’une grande beauté», ajoute un autre éleveur de chevaux arabes participant à cette compétition que Le360 a interrogé.

À l’issue de cette compétition, la jument «Joulia» a remporté la médaille d’or de la Coupe du Maroc des éleveurs de chevaux pur-sang arabe. «Joulia», propriété d’El Houari Salah, a remporté la première place de la catégorie «Fillies», suivie d’«Amira Koutoubia» de Tahar Bimezzagh, tandis que la médaille de bronze a été décrochée par «Nabilah Bouznika» propriété du Haras royal de Bouznika.

Le programme de cette 14e édition du Salon du Cheval, qui se poursuit jusqu’au 22 octobre, est riche et diversifié: des compétitions équestres de haut niveau, des ateliers pédagogiques destinés aux plus jeunes, des spectacles éblouissants et des conférences animées par des experts renommés de la scène équestre mondiale. Les visiteurs, qu’ils soient locaux ou venus de loin, sont donc invités à découvrir ou redécouvrir la Tbourida, ce spectacle équestre emblématique, ou encore le Grand Prix du roi Mohammed VI. Ces événements phares attirent chaque année des milliers de spectateurs, qui viennent admirer le talent et la maîtrise des cavaliers.