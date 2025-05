Drame à Fès: un bilan revu à dix morts et une nuit de terreur après l’effondrement d’un immeuble au quartier Hay Al Hassani

Les habitants du quartier Hay Al Hassani, dans l’arrondissement des Mérinides à Fès, ont vécu une nuit d’horreur ce jeudi soir, marquée par l’effondrement soudain d’un immeuble résidentiel, causant la mort de dix personnes selon un dernier bilan et faisant sept blessés à des degrés divers.

Selon des témoins oculaires, l’incident s’est produit aux alentours de 23 heures, alors que la majorité des résidents étaient chez eux. En quelques secondes, le calme nocturne a été brisé par un bruit sourd, suivi d’un gigantesque nuage de poussière et des cris déchirants. «Nous avons cru à un tremblement de terre, tout s’est effondré d’un coup», témoigne un habitant encore sous le choc.

Des habitations voisines également en danger

Le sinistre met en lumière une situation plus large et alarmante: plusieurs maisons attenantes à l’immeuble effondré présentent elles aussi des signes inquiétants de fragilité. L’une des habitantes, aujourd’hui sans-abri, raconte: « Mon monde s’est écroulé en même temps que les murs de mon logement. Je n’ai plus de toit, plus rien». Des dizaines de familles vivent dans la peur que leur tour ne vienne bientôt.

Dès l’alerte donnée, les autorités locales, les forces de l’ordre et les éléments de la protection civile se sont mobilisés sur les lieux. Des opérations de sauvetage ont immédiatement été lancées, avec pour priorité la sécurisation du périmètre, l’évacuation préventive des habitants des immeubles avoisinants, et le lancement de fouilles intensives sous les décombres.

Après l'effondrement d'un immeuble à Fès dans la nuit du jeudi à vendredi, les équipes de secours poursuivent leurs recherches pour retrouver d’éventuels survivants sous les décombres et sécuriser les lieux. (Y.Jaoual/Le360). le360

Le bilan humain est lourd, mais les recherches se poursuivent encore. Des équipes fouillent minutieusement les ruines pour s’assurer qu’aucune personne ne soit encore prisonnière sous les gravats.

Les blessés ont été acheminés en urgence à l’hôpital Al-Ghassani de Fès, où ils reçoivent les soins nécessaires.

Ce drame relance la question épineuse des bâtiments menaçant ruine au Maroc, en particulier dans les grandes villes anciennes comme Fès. Selon les premières informations officielles, l’immeuble effondré figurait parmi les constructions signalées comme dangereuses, et avait fait l’objet d’un ordre d’évacuation. Toutefois, ces mesures sont souvent ignorées ou difficilement appliquées.

Un immeuble résidentiel de trois étages, s’est effondré dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier Al Hassani à Fès. Le bilan provisoire est de 9 morts. (Y.Jaoual/Le360)

Contactée par Le360, une source autorisée précise en l’occurrence que «l’immeuble effondré était une ancienne bâtisse à double façade, composée de plusieurs étages et abritant 13 familles: 12 propriétaires et une famille locataire», précise-t-on. La même source souligne que cet immeuble avait déjà fait l’objet d’une expertise technique réalisée par le Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE) en 2018, qui l’avait classé au premier degré de dangerosité.

«Suite à cette expertise, des décisions d’évacuation ont été émises en date du 15 novembre 2018. Huit familles ont répondu favorablement à ces décisions, tandis que cinq ont refusé de quitter les lieux malgré les avertissements», apprend-on encore.

Un enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les responsabilités dans cette catastrophe.