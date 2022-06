© Copyright : Ralf Roletschek

En réaction à ce qui a été relayé par des médias sur l'intention de la commune de Sidi Belyout de distribuer des médicaments aux patients à leur domicile, la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a voulu rappeler, par une plainte, que seuls les grossistes pharmaceutiques peuvent assurer la distribution de ces produits.

Dans une lettre adressée à Saïd Ahmidouch, wali de la région de Casablanca-Settat, le Dr Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens d'officine, a réagi avec fermeté à des informations qui ont circulé dans plusieurs médias, qui indiquent que la commune de Sidi Belyout a l'intention de distribuer des médicaments aux patients à leur domicile, par ses employés.

Le Dr Mohamed Lahbabi rétablit dans ce courrier le fait que «la loi n°17-04 portant code du médicament et de la pharmacie stipule que la distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que par les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs, et que nul ne peut offrir au public, en dehors d'une officine, des médicaments et produits pharmaceutiques non médicamenteux, notamment sur la voie publique, sur les marchés, à domicile ou dans les magasins, non affectés à la profession pharmaceutique».

Le Dr Mohamed Lahbabi rappelle aussi que «seuls les pharmaciens peuvent détenir et délivrer des médicaments» et fait ainsi observer que le centre de santé relevant de la commune de Sidi Belyout n'a pas le droit d'acquérir ou de posséder des médicaments.

En cas de dépassement des dispositions de cette loi, ce texte législatif, a ajouté le pharmacien, considère qu'il s'agit d'une usurpation d'identité de l'exercice de la profession et prévoit ainsi de lourdes peines.

Par conséquent, le président de la Confédération des syndicats des pharmaciens d'officine appelle le wali de Casablanca-Settat à intervenir auprès de la commune de Sidi Belyout en particulier, et à adresser ses instructions aux autres communes relevant de ses compétences, afin de mettre fin à ces pratiques qui menacent la santé publique.

© Copyright : DR