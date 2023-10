Direct. Séisme au Maroc: le suivi de la situation au vendredi 6 octobre 2023

🔴 13:00 - Jean-Luc Mélenchon loue le courage et la solidarité des Marocains

Lors d’une conférence donnée à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Jean-Luc Mélenchon, fondateur et leader du parti La France insoumise, principale force de la gauche française, a exprimé, hier jeudi 5 octobre à Casablanca, son admiration pour le courage et la solidarité du peuple marocain, suite à sa visite sur les lieux dévastés par le tremblement de terre du 8 septembre.

