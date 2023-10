Direct. Séisme au Maroc: le suivi de la situation au jeudi 5 octobre 2023

🔴 13:30 - Autoroutes du Maroc et ADM Projet contribuent au fonds spécial séisme à hauteur de 50 millions de dirhams

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et sa filiale d’expertise technique ADM Projet contribuent au Fonds Spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc à hauteur de 50 Millions de dirhams. En plus de cette contribution, un appel à l’ensemble du personnel a été organisé en interne pour collecter les participations volontaires des collaboratrices et collaborateurs.

🔴 13:20 - Province de Taroudant: la DGSN déploie des unités mobiles pour renouveler les CIN des victimes du séisme

Dans la province de Taroudant, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a déployé des unités mobiles pour compléter et renouveler les cartes d’identité au profit des victimes du séisme. À cet effet, quatre unités mobiles équipées de moyens technologiques et des ressources humaines nécessaires ont été mobilisées.

La caravane de la DGSN va parcourir les différents villages de la région de Taroudant touchés par les répercussions du séisme, afin de permettre aux habitants de ces zones qui ont perdu leurs documents d’identité sous les décombres, ou dont les cartes ont expiré, de disposer de nouvelles cartes d’identité nationale.

🔴 11:30 - NGE contribue à hauteur d’un million de dirhams au Fonds spécial séisme

S’inscrivant dans l’élan national de solidarité, l’entreprise NGE a fait don d’un million de dirhams au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc. Cette contribution vient s’ajouter à la mobilisation d’urgence dont a fait montre l’entreprise, mettant à la disposition des autorités locales des engins de terrassement employés dans le dégagement des routes. Des tentes et des sanitaires préfabriqués ont également été déployés par l’entreprise dans les zones sinistrées.

