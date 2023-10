Direct. Séisme au Maroc: le suivi de la situation au mardi 3 octobre 2023

🔴 12:00 - Le projet de décret-loi portant création de l’Agence de développement du Grand Atlas examiné au Parlement dès ce mardi 3 octobre

Les choses s’accélèrent pour la mise en place de l’Agence de développement du Grand Atlas, qui sera chargée de piloter les programmes de reconstruction et de mise à niveau des régions touchées par le séisme du 8 septembre. Le projet de décret-loi n°2.23.870, relatif à sa création et ses modes de financement et de fonctionnement, a atterri, le lundi 2 octobre, devant la commission des Finances et du développement économique à la Chambre des représentants. Il sera examiné dès aujourd’hui par la même commission parlementaire.

(Said Bouchrit)

🔴 10:55 - Le spectacle organisé par Gad Elmaleh en faveur des victimes du séisme au Maroc récolte 435.000 euros

Organisé le 2 octobre à Paris, en faveur des victimes du séisme du 8 septembre, le spectacle «Show Solidarité Maroc», né d’une initiative de l’humoriste et comédien Gad Elmaleh, a rencontré un franc succès. Réunissant, outre Gad Elmaleh, les humoristes Redouane Bougheraba, Roman Frayssinet et Booder, DJ Abdel et le rappeur marocain ElGrande Toto, le spectacle a accueilli 4.000 spectateurs, permettant de récolter la somme de 435.000 euros, soit plus de 4,7 millions de dirhams. Ce montant sera, comme l’a assuré Gad Elmaleh, intégralement versé au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc.

Sur une story Instagram, Gad El Maleh a partagé le montant de la recette récoltée par le "Show Solidarité Maroc", qui sera reversé au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc.

🔴 10:25 - Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima fait don de 40 millions de dirhams au Fonds spécial séisme

Réuni en session ordinaire, le lundi 2 octobre, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé à l’unanimité la décision de faire don de 40 millions de dirhams au Fonds Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc. Les dirigeants et cadres de la région ont également décidé de contribuer, à titre individuel, au même fonds dans le cadre de l’élan de solidarité nationale.

Omar Moro, président du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.





