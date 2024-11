Démarrage d’une vaste campagne de libération du domaine public à Fès

Rugissement des bulldozers, fracas des structures démolies, grondement des camions-bennes qui déversent les débris... Depuis plusieurs jours, Fès bat au rythme des engins de chantier qui s’activent sans relâche. Objectif? Libérer le domaine public des occupations illégales et redonner à la ville un visage ordonné et accueillant.

Les opérations se sont étendues à travers plusieurs arrondissements, des grandes artères emblématiques comme l’avenue Mohammed V, l’avenue de Beyrouth et l’avenue Moulay Rachid, jusqu’aux quartiers plus périphériques, tels que Oued Fès, Es-Saâda, Al Adarissa, Atlas et Sidi Brahim.

Des échoppes montées sans autorisation, parfois présentes depuis des décennies, sont démontées avec précaution. Des jardins improvisés, délimités par des clôtures artisanales, sont nivelés par ces engins. Les constructions en parpaings ou en tôle sont réduites à l’état de débris en quelques minutes. Les autorités s’attaquent méthodiquement à chaque installation.

Les scènes, bien que répétitives, varient selon les lieux. Dans certains cas, des commerçants empressés retirent eux-mêmes leurs biens, tentant de sauver ce qu’ils peuvent. Dans d’autres, les engins lourds prennent le relais face à des structures laissées à l’abandon ou abandonnées en désespoir de cause.

Pour de nombreux habitants, exaspérés depuis des années par ces occupations illégales qui encombraient trottoirs et espaces publics, l’opération est perçue comme une véritable bouffée d’air frais. Les mesures prises par les autorités suscitent un large élan d’approbation, tant elles répondent à une demande pressante de rétablir l’ordre dans les rues de la ville.

À noter que cette campagne s’accompagne d’une série de projets visant à rénover les infrastructures de la ville. De nombreuses rues et entrées de Fès sont actuellement en travaux pour améliorer la circulation et faciliter les déplacements entre les différents quartiers et zones périphériques. Ces initiatives visent également à préparer la ville à accueillir des événements sportifs de grande envergure, comme la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030.