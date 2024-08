Vaste opération de libération des espaces publics au célèbre marché Ould Mina de Casablanca

Les autorités locales ont mené, mardi dans la matinée, une vaste campagne de libération du domaine public aux alentours du très réputé Souk Ould Mina, dans le quartier Hay Hassani à Casablanca. D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans sa livraison du jeudi 8 août, cette initiative des autorités locales a été entreprise suite à des plaintes croissantes des citoyens qui dénoncent l’occupation du trottoir par les commerçants du souk.

Les autorités locales sont intervenues avec fermeté, sur ordre du wali Mohamed Mhidia, pour libérer entièrement la voie publique, souligne le quotidien. Les commerçants n’ont eu d’autre alternative que d’obtempérer et de libérer les trottoirs.

Le personnel de la commune s’est chargé, de son côté, d’enlever tous les objets encombrant mis en place par les commerçants et qui entravent le passage des citoyens. Ces objets ont été saisis et déposés à la fourrière municipale.

Aussi, et dans le cas du Souk Ould Mina, une brigade des forces auxiliaires a-t-elle été déployée mardi, depuis les premières heures de la matinée, pour assister le caïd dans l’opération de libération de l’espace public. «D’autres forces de sécurité étaient également mobilisées et déployées aux alentours de ce souk qui connaît une forte fréquentation des citoyens durant toute la journée», indique Al Akhbar.

D’une manière globale, poursuit le quotidien, et un peu partout dans la capitale économique, les autorités locales ont mobilisé des engins, des bulldozers, pour libérer l’espace public et débarrasser un certain nombre de ses marchés de toute forme d’occupation illégale, surtout de la part des marchands ambulants.

Durant les quatre derniers mois, une campagne permanente a été menée pour la libération de l’espace public

Depuis la nomination du wali Mhidia à la tête de la région Casablanca-Settat, relève le quotidien, «la question de la lutte contre l’occupation illégale du domaine public est parmi ses premières priorités».