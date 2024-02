M’diq-Fnideq: en images, les coulisses d’une vaste opération de libération du domaine public maritime

La préfecture de M’diq-Fnideq a été le théâtre d’une large opération de libération du domaine public maritime. Sous la houlette des autorités locales, cette initiative a ciblé les constructions illégalement érigées le long du littoral, notamment à Martil et à Belyounech.

Des dizaines d’éléments de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale, des forces auxiliaires et des agents d’autorité, ont ainsi mené une série d’interventions rigoureuses. Celles-ci ont abouti à la démolition de 40 maisons et bâtiments à Hay Diza, à Martil, ainsi que de 7 autres structures, incluant des cabanons et des étables, et des bidonvilles construits sans autorisation sur le domaine public aquatique de l’Oued Martil.

L’opération a également touché Belyounech, où 17 constructions, des villas et des maisons édifiées illégalement sur le domaine public maritime, ont été rasées. Ces interventions ont été réalisées dans le strict respect des procédures légales et sécuritaires, témoignant de la détermination des autorités à préserver l’espace public et à rétablir l’ordre.

