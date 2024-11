Un bus prend feu à Fès, les habitants réclament des comptes

Un bus en flammes, des passagers terrorisés et des passants figés par l’horreur: c’est l’image glaçante qui a marqué la ville de Fès. Ce mercredi après-midi, un véhicule de transport urbain de la société «City Bus» a pris feu soudainement.

C’est au niveau du rond-point «La Fiat», sur le boulevard Hassan II, que l’incident s’est produit. Les flammes, parties de l’arrière du bus, qui devait relier l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Bab Jiaf, ont rapidement englouti l’ensemble du véhicule. Les passagers, pris de panique, ont évacué les lieux en catastrophe, laissant derrière eux un véhicule qui s’embrasait à vue d’œil.

En quelques minutes, le bus n’était plus qu’une épave calcinée. Selon plusieurs témoins, tout aurait commencé par une odeur suspecte, suivie d’une épaisse fumée noire. «Le conducteur a stoppé le bus dès que les premières flammes sont apparues», rapporte un passager encore sous le choc. Par miracle, les usagers ont eu juste assez de temps pour évacuer le véhicule.

🔴🔥 ألسنة النيران تلتهم حافلة للنقل الحضري بفاس



مشاهد صادمة تُظهر "انفجارا" أثار الهلع بين مواطنين، بينما تظهر مشاهد آخرى مواطنين يتحدثون عن تأخر سيارت الإطفاء. pic.twitter.com/egInlnf2R5 — ‎ Le360 العربية (@Le360ar) November 27, 2024

Les images de l’incident montrent un bus entièrement ravagé par les flammes, ses vitres éclatées et sa carcasse noircie. Si les causes exactes restent à déterminer, plusieurs hypothèses circulent: court-circuit électrique, surchauffe du moteur ou encore défaillance mécanique. «C’est une catastrophe annoncée... Ces bus sont des pièges roulants, et chaque jour, on monte dedans avec la peur au ventre. Aujourd’hui, on a évité une tragédie, mais qu’en sera-t-il demain?», se lamente un usager régulier. La colère monte aussi sur les réseaux sociaux, où les habitants de Fès dénoncent l’état «désastreux» des bus qui circulent, et pointent du doigt l’irresponsabilité de la société gestionnaire.

Sur les lieux, les pompiers, dépêchés pour intervenir, ont réussi à contenir les flammes, évitant qu’elles ne se propagent à d’autres véhicules. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises du sinistre. Affaire à suivre...

🔴🔥 مشاهد لمحاولة رجال الإطفاء السيطرة على نيران تلتهم حافلة للنقل الحضري بفاس pic.twitter.com/9gZjZQpQHH — ‎ Le360 العربية (@Le360ar) November 27, 2024