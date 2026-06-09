Démantèlement d’un réseau criminel international à Marrakech et Tanger: onze suspects interpellés

Les services de la Sûreté nationale, en coordination étroite avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont réussi hier, lundi 8 juin, à interpeller onze individus. Parmi les personnes arrêtées, «dix binationaux de nationalités marocaine, française, belge et hollandaise, ainsi qu’un ressortissant français, qui faisaient tous l’objet de mandats de recherche au Maroc et dans d’autres pays», indique Al Akhbar de ce mercredi 10 juin.

Selon le quotidien, l’arrestation de ces individus s’est déroulée lors d’opérations de sécurité simultanées à Marrakech et à Tanger, «des interventions déclenchées après que le processus d’identification et de vérification dans les bases de données de l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, a révélé que dix des individus arrêtés faisaient l’objet de notices rouges émises par les autorités judiciaires en France, en Belgique et aux Pays-Bas».

Il s’agit précisément de six citoyens français d’origine marocaine recherchés par la justice française pour leur implication présumée dans des affaires criminelles variées, allant «du blanchiment d’argent à l’appartenance à des réseaux criminels de trafic de drogue, d’escroquerie et de fraude. À cela, s’ajoutent trois citoyens belges d’origine marocaine, recherchés par la justice belge pour trafic de drogue à l’échelle internationale», écrit Al Akhbar.

Parmi les personnes appréhendées lors de ces opérations d’envergure, un citoyen hollandais d’origine marocaine, «ciblé par une notice rouge internationale pour son implication présumée dans le trafic international de stupéfiants et le blanchiment de capitaux», signale le quotidien, précisant que «ces interventions ont aussi permis l’arrestation d’un ressortissant français dont le contrôle via la base de données de la Sûreté nationale a démontré qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche national émis par la Brigade nationale de la police judiciaire pour son implication dans une affaire de blanchiment d’argent».

Les perquisitions menées en marge de ces interpellations ont abouti à la saisie d’importantes sommes, en monnaie nationale et en devises étrangères, des cartes de crédit, des smartphones, des doses de cocaïne, des passeports ainsi que des documents d’identité appartenant aux suspects. De plus, des montre-bracelets de luxe, des effets personnels, des véhicules et des motos haut de gamme ont été confisqués au cours de ces interventions, révèle le quotidien. Les mis en cause, actuellement en garde à vue pour les suites à donner à l’enquête préliminaire, supervisée par les parquets généraux compétents, permettra de déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés suite aux plaintes reçues de pays tiers. Cette procédure permettra aussi de soumettre l’ensemble des personnes appréhendées «aux mesures décidées par l’enquête et de verdicts conformément aux dispositions de la législation nationale, eu égard à la nationalité marocaine» des suspects.