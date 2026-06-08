Société

Coup de filet à Marrakech et Tanger contre des fugitifs recherchés en France, Belgique et Pays-Bas

Une personne interpellée par la police (dessin d'illustration). Mohamed Elkho-Le360

La police a interpellé ce lundi onze personnes à Marrakech et Tanger, dont dix visées par des notices rouges d’Interpol émises par la France, la Belgique et les Pays-Bas. Les mis en cause sont poursuivis pour trafic international de stupéfiants, blanchiment d’argent et appartenance à des organisations criminelles.

Par La Rédaction
Le 08/06/2026 à 21h11

Des opérations sécuritaires menées par les services de la Sûreté nationale, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont abouti, ce lundi 8 juin, à l’arrestation de 11 personnes. Il s’agit de 10 individus porteurs de doubles nationalités marocaine, française, belge et néerlandaise, ainsi qu’un ressortissant français, tous visés par des mandats de recherche nationaux et internationaux.

Dans le détail, les suspects ont été interpellés lors d’opérations sécuritaires simultanées conduites dans les villes de Marrakech et de Tanger, après que leur pointage dans les bases de données d’Interpol a révélé que 10 d’entre eux font l’objet de notices rouges émises à la demande des autorités judiciaires de France, de Belgique et des Pays-Bas.

Il s’agit notamment de 6 ressortissants français d’origine marocaine visés par des mandats de recherche émanant de la justice française pour implication dans des affaires criminelles allant du blanchiment d’argent à l’appartenance à des organisations criminelles de trafic de stupéfiants, en passant par l’escroquerie et la fraude, ainsi que de 3 ressortissants belges d’origine marocaine recherchés par la justice belge pour trafic international de stupéfiants.

Lire aussi : Interpol: comment une notice rouge peut déjouer les tentatives de fuite des criminels

Parmi les personnes arrêtées figure également un ressortissant néerlandais d’origine marocaine, recherché au niveau international par notice rouge pour suspicion de trafic international de stupéfiants et de blanchiment d’argent.

Ces opérations ont en outre conduit à l’arrestation d’un ressortissant français dont le pointage dans les bases de données de la Sûreté nationale a établi qu’il fait l’objet d’un mandat de recherche national émis par la Brigade nationale de police judiciaire pour implication dans une affaire de blanchiment d’argent.

Les perquisitions menées en parallèle de ces arrestations ont permis la saisie de montres, d’effets personnels, de voitures et de motos de luxe, ainsi que de sommes d’argent en devises nationales et étrangères, de cartes bancaires, de téléphones portables, de doses de cocaïne, de passeports et de documents d’identité appartenant aux suspects.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue à la disposition des enquêtes supervisées par les parquets compétents, afin d’être entendues sur les faits criminels qui leur sont reprochés dans les dossiers de plaintes officielles étrangers, lesquels imposent de les soumettre aux procédures d’enquête et de poursuite conformément aux dispositions de la législation nationale, eu égard à leur nationalité marocaine.

Par La Rédaction
Le 08/06/2026 à 21h11
#DGSN#Interpol#Notice rouge

LEs contenus liés

Sports

Drones, vidéosurveillance et unités d’élite: la DGSN mise sur la technologie et l’anticipation pour sécuriser les stades

Politique

DGSN: une nouvelle stratégie pour éradiquer la violence dans les stades

Société

Rotation permanente, réactivité maximale: dans les coulisses de la salle de commandement et de coordination de la DGSN

Société

Fini les angles morts: la DGSN dévoile des véhicules de patrouille qui voient tout, analysent tout et traquent tout

Articles les plus lus

1
Friedrich Rohlfs, géographe au 19e siècle: «les habitants du Sahara (oriental) reconnaissent le sultan du Maroc comme leur suzerain»
2
Camps de Tindouf: mort suspecte de Lahbib Abdelaziz, dirigeant du Polisario et fils de l’ancien président des séparatistes
3
Tribune. Tebboune, disciple de Jean Cocteau
4
Pourquoi le maître espion d’Alger a été banni du dégel sécuritaire France-Algérie
5
Mondial 2026: Blessé face à la Norvège, Ezzalzouli sera fixé mardi après son IRM
6
Littoral de Sidi Bernoussi: après la fermeture du complexe The View 360, une grande piscine municipale à l’étude
7
Un Marabout pour Edgar
8
En images, revivez l’arrivée du premier vol de Royal Air Maroc à l’aéroport de Los Angeles
Revues de presse

Voir plus