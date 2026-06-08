Coup de filet à Marrakech et Tanger contre des fugitifs recherchés en France, Belgique et Pays-Bas

Des opérations sécuritaires menées par les services de la Sûreté nationale, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont abouti, ce lundi 8 juin, à l’arrestation de 11 personnes. Il s’agit de 10 individus porteurs de doubles nationalités marocaine, française, belge et néerlandaise, ainsi qu’un ressortissant français, tous visés par des mandats de recherche nationaux et internationaux.

Dans le détail, les suspects ont été interpellés lors d’opérations sécuritaires simultanées conduites dans les villes de Marrakech et de Tanger, après que leur pointage dans les bases de données d’Interpol a révélé que 10 d’entre eux font l’objet de notices rouges émises à la demande des autorités judiciaires de France, de Belgique et des Pays-Bas.

Il s’agit notamment de 6 ressortissants français d’origine marocaine visés par des mandats de recherche émanant de la justice française pour implication dans des affaires criminelles allant du blanchiment d’argent à l’appartenance à des organisations criminelles de trafic de stupéfiants, en passant par l’escroquerie et la fraude, ainsi que de 3 ressortissants belges d’origine marocaine recherchés par la justice belge pour trafic international de stupéfiants.

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Parmi les personnes arrêtées figure également un ressortissant néerlandais d’origine marocaine, recherché au niveau international par notice rouge pour suspicion de trafic international de stupéfiants et de blanchiment d’argent.

Ces opérations ont en outre conduit à l’arrestation d’un ressortissant français dont le pointage dans les bases de données de la Sûreté nationale a établi qu’il fait l’objet d’un mandat de recherche national émis par la Brigade nationale de police judiciaire pour implication dans une affaire de blanchiment d’argent.

Les perquisitions menées en parallèle de ces arrestations ont permis la saisie de montres, d’effets personnels, de voitures et de motos de luxe, ainsi que de sommes d’argent en devises nationales et étrangères, de cartes bancaires, de téléphones portables, de doses de cocaïne, de passeports et de documents d’identité appartenant aux suspects.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue à la disposition des enquêtes supervisées par les parquets compétents, afin d’être entendues sur les faits criminels qui leur sont reprochés dans les dossiers de plaintes officielles étrangers, lesquels imposent de les soumettre aux procédures d’enquête et de poursuite conformément aux dispositions de la législation nationale, eu égard à leur nationalité marocaine.