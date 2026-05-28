Dayet Erroumi: l’escapade nature prisée des vacanciers au lendemain de l’Aïd al-Adha

Situé à une centaine de kilomètres à l’est de Rabat et à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Khémisset, le lac naturel de Dayet Erroumi a connu une forte affluence ce jeudi, au lendemain de l’Aïd Al-Adha. Campeurs, familles et amateurs de nature ont investi ce site emblématique, considéré comme le seul lac continental permanent de basse altitude au Maroc et classé site d’intérêt biologique et écologique (SIBE).

Dès les premières heures de la matinée, des visiteurs venus notamment de Khémisset, Kénitra et Casablanca ont investi les abords du lac pour y installer leurs campements. Cet afflux s’explique à la fois par les congés de l’Aïd et par la quête de fraîcheur face aux fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours. Revigoré par les récentes précipitations, le lac, dont la profondeur atteint désormais près de 20 mètres, offre un cadre naturel particulièrement apprécié, entre plans d’eau et végétation luxuriante.

Au fil des années, le lac Dayet Erroumi s’est imposé comme une destination prisée des amateurs d’escapades en pleine nature. Le site offre un cadre propice aux pique-niques, aux promenades en forêt, à la pêche ainsi qu’à la pratique d’activités nautiques.

Interrogé par Le360, Ayoub, un jeune campeur venu de Casablanca pour passer l’Aïd en famille à Khémisset, explique que le choix du lac s’est imposé naturellement pour cette deuxième journée de fête. «Nous avons choisi de venir à Dayet Erroumi parce que c’est l’un des plus beaux espaces de détente de la région», confie-t-il.

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Même constat chez Yassine El Ouali, un autre visiteur, qui souligne l’ambiance conviviale et familiale régnant sur les lieux. «Les gens viennent ici pour se détendre dans un cadre naturel très agréable», affirme-t-il.

Le campeur plaide toutefois pour une mobilisation accrue en faveur de la préservation du site. Il appelle notamment les autorités locales à renforcer les efforts d’entretien, de propreté et de valorisation de cet espace naturel particulièrement prisé des visiteurs. «Nous espérons que davantage d’efforts seront déployés pour préserver et mieux entretenir ce site naturel», souligne-t-il, alors que les appels à la protection de cet écosystème fragile se multiplient au fil des années.