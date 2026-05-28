Société

Dayet Erroumi: l’escapade nature prisée des vacanciers au lendemain de l’Aïd al-Adha

Le lac de Dayet Erroumi investi par les visiteurs au lendemain de l'Aid al-Adha. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 28/05/2026 à 17h03

VidéoAu lendemain de l’Aïd al-Adha, le lac naturel de Dayet Erroumi, près de Khémisset, a attiré de nombreux visiteurs venus profiter de la fraîcheur et du cadre verdoyant du site. Un engouement qui relance aussi les appels à une meilleure préservation de cet écosystème naturel.

Situé à une centaine de kilomètres à l’est de Rabat et à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Khémisset, le lac naturel de Dayet Erroumi a connu une forte affluence ce jeudi, au lendemain de l’Aïd Al-Adha. Campeurs, familles et amateurs de nature ont investi ce site emblématique, considéré comme le seul lac continental permanent de basse altitude au Maroc et classé site d’intérêt biologique et écologique (SIBE).

Dès les premières heures de la matinée, des visiteurs venus notamment de Khémisset, Kénitra et Casablanca ont investi les abords du lac pour y installer leurs campements. Cet afflux s’explique à la fois par les congés de l’Aïd et par la quête de fraîcheur face aux fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours. Revigoré par les récentes précipitations, le lac, dont la profondeur atteint désormais près de 20 mètres, offre un cadre naturel particulièrement apprécié, entre plans d’eau et végétation luxuriante.

Au fil des années, le lac Dayet Erroumi s’est imposé comme une destination prisée des amateurs d’escapades en pleine nature. Le site offre un cadre propice aux pique-niques, aux promenades en forêt, à la pêche ainsi qu’à la pratique d’activités nautiques.

Interrogé par Le360, Ayoub, un jeune campeur venu de Casablanca pour passer l’Aïd en famille à Khémisset, explique que le choix du lac s’est imposé naturellement pour cette deuxième journée de fête. «Nous avons choisi de venir à Dayet Erroumi parce que c’est l’un des plus beaux espaces de détente de la région», confie-t-il.

Lire aussi : Dayet Erroumi: un splendide paysage menacé par la sécheresse

Même constat chez Yassine El Ouali, un autre visiteur, qui souligne l’ambiance conviviale et familiale régnant sur les lieux. «Les gens viennent ici pour se détendre dans un cadre naturel très agréable», affirme-t-il.

Le campeur plaide toutefois pour une mobilisation accrue en faveur de la préservation du site. Il appelle notamment les autorités locales à renforcer les efforts d’entretien, de propreté et de valorisation de cet espace naturel particulièrement prisé des visiteurs. «Nous espérons que davantage d’efforts seront déployés pour préserver et mieux entretenir ce site naturel», souligne-t-il, alors que les appels à la protection de cet écosystème fragile se multiplient au fil des années.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 28/05/2026 à 17h03
#Dayet Erroum#tourisme interne#lac#Aïd Al-Adha#Vacances

LEs contenus liés

Société

Sous l’effet des pluies, le lac Dayet Erroumi renaît — les abords, eux, se dégradent

Société

Le lac Dayet Erroumi en péril: sécheresse, pollution et manque d’entretien menacent le site

Société

Dayet Erroumi retrouve sa splendeur après les dernières pluies

Société

Brochettes et tajines dominent les repas des estivants à Dayet Erroumi, au 2ème jour de l’Aïd Al-Adha

Articles les plus lus

1
Sardines en conserve: pourquoi le produit se fait rare dans les grandes et moyennes surfaces
2
Le Roi félicite l’alpiniste mondiale Nawal Sfendla pour l’ascension en une seule poussée des monts Everest et Lhotse
3
Classement: le Maroc écarte l’Afrique du Sud et devient la première puissance industrielle du continent
4
Chennaqa et chevillards
5
Exclusif. Hichem Aboud: comment le régime algérien a encore tenté de m’éliminer...et a magistralement échoué
6
Boulemane: de site pillé à futur géoparc, le long chemin d’une région déterminée à protéger son patrimoine
7
Après Tebboune, Attaf: ce que le soutien algérien à la résolution 2797 dit de l’inconstance du régime
8
La ville défigurée: climatiseurs, paraboles et le naufrage esthétique des façades marocaines
Revues de presse

Voir plus