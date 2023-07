Criminalité: délits, âge, situation familiale... le profil-type du récidiviste au Maroc

Cette étude, qui considère comme récidive «le retour en prison pour avoir commis une nouvelle infraction dans les quatre ans suivant la libération», révèle que sur l’ensemble des sujets étudiés, 75,4% n’ont pas récidivé. Cependant, 12,7% ont refait un séjour derrière les barreaux une fois, 6,1% deux fois, 3,2% trois fois, et 2,6% quatre fois ou plus.

Par genre, on apprend que la récidive est bien plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, avec un taux de 25,3% dans la première catégorie contre 7,8% au niveau de la seconde. Les hommes ont donc 2,8 fois plus de risques de récidiver que les femmes.

Situation familiale et niveau d’instruction

Concernant la situation familiale, l’étude signale que les célibataires récidivent à un taux de 26,8%, tandis que ce taux est de 21,4% chez les mariés. Les individus mariés ont ainsi 0,8 fois moins de risques de récidiver que les célibataires.

Côté niveau d’instruction, les personnes sans éducation ont un taux de récidive de 20,8%, lequel monte à 26,6% pour ceux ayant étudié au primaire, à 27,3% pour ceux ayant atteint le collège, avant de redescendre à 21,4% pour les individus ayant fait le lycée. Les individus ayant un niveau d’étude universitaire présentent, quant à eux, un taux de récidive de 13,1%, selon le rapport de la DGAPR.

Lire aussi : Criminalité. Voici le profil-type et les motivations du récidiviste au Maroc (Infographie)

Par ailleurs, l’expérience passée en prison joue un rôle crucial dans la récidive. En effet, 38,1% des individus ayant été condamnés une fois, 51,5% de ceux ayant été condamnés deux fois et 63,3% de ceux ayant été condamnés trois fois ou plus sont retournés en prison.

Par type d’infraction, le taux de récidive est de 20,6% pour les crimes contre les personnes, 27,3% pour les délits financiers, 15,5% pour les crimes et délits liés à la moralité publique, 18,7% pour les atteintes à la sécurité et à l’ordre public, et 30% pour les atteintes à la vie privée. Plus en détails, le taux de récidive est de 35,3% chez les individus impliqués dans la vente illégale d’alcool, 32,3% chez ceux impliqués dans le trafic de drogue, 29,2% pour les cas d’ivresse manifeste, et 27,7% pour la consommation d’alcool.

Lire aussi : Terrorisme. Un taux de récidive de 4% au Maroc (Infographie)

S’agissant de l’incidence de la durée de la peine, l’étude de la DGAPR révèle que les personnes ayant fait moins d’un an de prison ont un taux de récidive de 23,2%, contre 37,4% pour ceux ayant été emprisonnés entre 1 et 2 ans, 30,9% pour ceux ayant purgé des peines de 2 à 3 ans et 23,7% pour ceux ayant été emprisonnés plus de trois ans.

Concernant l’âge lors de la première condamnation, le taux de récidive est de 25,9% chez ceux qui avaient entre 12 et 18 ans, 28,7% pour ceux âgés entre 18 et 30 ans, 22% pour les 30-40 ans, 18,7% pour ceux entre 40 et 50 ans, et 11,6% pour les 50 ans et plus. Enfin, le taux de récidive est de 25,9% chez les chômeurs et de 24,6% chez les personnes en activité.