Crédit du Maroc Casablanca Marathon: voici les restrictions de circulation pour demain dimanche 25 octobre

Ces restrictions concerneront des axes du parcours situés notamment dans les secteurs de Bourgogne, du quartier Art déco, du CIL, de Casablanca Finance City (CFC), de Hay Hassani et de Aïn Diab. Les accès et les déplacements à proximité du tracé pourront également être perturbés durant cette plage horaire.

Dans un communiqué, l’Association des coureurs du grand Casablanca (ACGC) invite les habitants, les commerçants et les automobilistes à anticiper leurs déplacements et à suivre les indications de circulation sur place. Le parcours et les informations pratiques de la course sont consultables sur casablancamarathon.com.

Ces aménagements permettront à la ville de partager ce rendez-vous sportif dans les meilleures conditions pour les coureurs comme pour les riverains.

L’Association des coureurs du grand Casablanca rassemble des passionnés de course à pied et des bénévoles engagés. À travers le Crédit du Maroc Casablanca Marathon, elle porte l’ambition de construire un événement populaire et inclusif, ancré dans la ville.