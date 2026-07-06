Universia Créateurs signe une nouvelle performance historique au Shell Eco-marathon Poland 2026

Une nouvelle performance pour des étudiants ingénieurs

L’École Polytechnique d’Agadir - Universiapolis annonce une nouvelle performance majeure de son équipe étudiante Universia Créateurs au Shell Eco-marathon Poland 2026, compétition internationale de référence dédiée à l’efficacité énergétique, à l’innovation technologique et à la mobilité durable.

Organisée du 24 au 28 juin 2026 au Silesia Ring, à Kamień Śląski en Pologne, cette édition a rassemblé des équipes d’écoles et d’universités d’Europe et d’Afrique engagées dans des défis de consommation minimale et de conception de véhicules ultra-efficients.

Pour sa 11e participation consécutive depuis 2015, Universia Créateurs a réalisé une performance de 248 km par litre dans la catégorie Prototype - Internal Combustion Engine, avec le véhicule Dynamar. Ce résultat place l’équipe au 18e rang du classement publié par la plateforme de résultats du Shell Eco-marathon Poland 2026, avec quatre tentatives enregistrées.

Au-delà du classement, ce résultat constitue un nouveau record interne pour l’équipe : il dépasse la meilleure performance historique précédente de 235,5 km/L réalisée à Nogaro en 2024 et représente une progression de 45 km/L par rapport à l’édition 2025, soit plus de 22% d’amélioration.

«Cette performance illustre ce que nos étudiants sont capables de produire lorsqu’ils conjuguent rigueur scientifique, esprit d’équipe et passion pour l’innovation. Universia Créateurs n’est pas seulement une équipe de compétition : c’est une école vivante de l’ingénierie par le projet», indique Ilias Majdouine, directeur de l’École Polytechnique d’Agadir.

Une équipe marocaine au classement final européen

Dans cette catégorie très compétitive, Universia Créateurs est la seule équipe marocaine présente au classement final visible de la catégorie Prototype ICE. Face à des équipes issues d’institutions européennes reconnues, les étudiants de l’École Polytechnique d’Agadir confirment une nouvelle fois la capacité de l’ingénierie marocaine à rivaliser dans des environnements technologiques exigeants.

Le classement 2026 fait apparaître l’École Polytechnique d’Agadir sous le nom de l’équipe UNIVERSIAPOLIS CREATEURS, numéro 21, avec un meilleur résultat de 248 km/L. Cette présence au classement final consacre le travail accompli tout au long de l’année par les étudiants et leurs encadrants.

Ce résultat prend une valeur particulière car il s’inscrit dans une trajectoire de régularité : depuis 2015, chaque promotion transmet à la suivante un savoir-faire, une culture du test, de l’amélioration continue et de la recherche de performance énergétique.

Historique des performances

Dynamar: une nouvelle génération de prototype

Le prototype Dynamar est le fruit d’une démarche de conception progressive, basée sur l’optimisation de l’aérodynamique, l’allègement, la maîtrise de la chaîne de traction, la fiabilité mécanique et le contrôle des paramètres de consommation. Son design profilé traduit un objectif clair: réduire chaque perte d’énergie et transformer chaque litre de carburant en distance parcourue.

Les étudiants mobilisent des compétences pluridisciplinaires: conception mécanique, modélisation CAO, matériaux, fabrication, électronique embarquée, instrumentation, programmation, stratégie de conduite, analyse des essais et gestion de projet. Chaque passage sur piste est préparé, mesuré, documenté et exploité pour améliorer la performance suivante.

Cette logique de progression explique le saut réalisé en 2026: Dynamar a non seulement confirmé sa fiabilité après le passage de l’inspection technique, mais il a aussi permis d’établir un nouveau palier de performance pour l’équipe.

Un projet pédagogique, scientifique et humain

Le Shell Eco-marathon est bien plus qu’une compétition. Pour l’École Polytechnique d’Agadir, il s’agit d’un laboratoire grandeur nature de formation par le projet. Les étudiants y apprennent à concevoir, fabriquer, tester, corriger, documenter et défendre leurs choix techniques dans un cadre international exigeant.

La participation continue d’Universia Créateurs depuis plus d’une décennie illustre la capacité de l’établissement à ancrer des projets structurants dans la durée. Elle nourrit la culture de l’innovation, développe l’autonomie des étudiants, renforce leur capacité à travailler en équipe et les confronte aux standards internationaux de l’ingénierie.

Derrière chaque performance se trouvent des heures de conception, des essais parfois difficiles, des ajustements minutieux et une forte cohésion entre étudiants, enseignants et encadrants. C’est cette culture de la persévérance qui permet à l’équipe de progresser édition après édition.

Une vitrine internationale pour l’École Polytechnique d’Agadir

Avec cette 11e participation et ce nouveau record de 248 km/L, l’École Polytechnique d’Agadir confirme sa place parmi les établissements marocains capables de porter des projets technologiques ambitieux sur la scène internationale. Le parcours d’Universia Créateurs constitue une vitrine de l’excellence des formations d’ingénieurs, de la qualité de l’encadrement et de la capacité des étudiants marocains à relever des défis complexes.

L’objectif est désormais de consolider les acquis de cette édition, de poursuivre les optimisations techniques de Dynamar et de viser de nouveaux paliers de performance lors des prochaines éditions du Shell Eco-marathon.

A propos de l’École Polytechnique d’Agadir

L’École Polytechnique d’Agadir, composante d’Universiapolis - Université Internationale d’Agadir, forme des ingénieurs capables de concevoir, déployer et piloter des solutions technologiques au service des entreprises, des territoires et des transitions industrielles. Sa pédagogie accorde une place centrale aux projets, à l’innovation, à l’apprentissage par l’action et à l’ouverture internationale.

À travers des projets comme Universia Créateurs, l’école encourage les étudiants à confronter leurs compétences à des défis réels, à collaborer en équipes pluridisciplinaires et à s’inscrire dans une démarche de performance, de durabilité et de responsabilité.

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