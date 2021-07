© Copyright : Le360

Le Maroc va recevoir, ce mardi 6 juillet, un nouveau lot du vaccin Sinopharm. Selon des sources concordantes, ce lot comporte un million de doses. Les détails.

Un Dreamliner de Royal Air Maroc a quitté Casablanca dans la matinée de ce lundi 5 juillet à destination de Pékin pour ramener un lot du vaccin chinois Sinopharm, apprend Le360 de sources informées. Selon les mêmes sources, l’appareil du transporteur national sera de retour dans le Royaume, ce mardi 6 juillet, avec à son bord un million de doses.

L’information nous a été par ailleurs confirmée par le Dr. Said Afif, membre du Comité scientifique et technique. De quoi donner un nouvel élan à la campagne nationale de vaccination anti-Covid, qui a connu une légère perturbation ces derniers temps.

A hier, dimanche 4 juillet, le Maroc comptabilisait plus de 10 millions de personnes, entre Marocains et résidents étrangers, qui ont reçu la première dose du vaccin. Plus de 9,1 millions ont reçu la seconde.

Rappelons que les personnes âgées de plus de 40 ans ont la priorité lors de la phase actuelle. Le ministère de la Santé a décidé à cet effet de leur ouvrir les portes des centres de vaccination les dimanches (4 et 11 juillet).