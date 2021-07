© Copyright : DR

Le ministère de la Santé a appelé à nouveau, mercredi 30 juin 2021, les citoyens à continuer à se conformer aux mesures préventives pour éviter toute "rechute épidémiologique". Faut-il donc craindre une reprise de l'épidémie? Le point avec le Dr Saïd Afif, membre du comité technique en charge de l'opération de vaccination.

Tous les indicateurs épidémiologiques sont au rouge: la recrudescence de l'épidémie au Maroc se confirme. Le ministère de la Santé ne cesse de tirer la sonnette d’alarme tout en appelant les citoyens à redoubler de vigilance.

"La situation épidémiologique au Maroc est préoccupante. Le coronavirus circule toujours au Maroc. En effet, le nombre de nouveaux cas a considérablement augmenté en une semaine, tout comme le taux d'incidence du virus. Le taux de positivité des tests de dépistage a lui aussi bondi sur la semaine", confirme le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique en charge de l'opération de vaccination.

"Trois foyers de contamination du variant Delta ont été identifiés à Casablanca, et un à Kénitra. Ils ont été maîtrisés. Avec l'arrivée de l'Aïd al-Adha, la vigilance doit être de mise afin d'éviter toute dégradation de la situation épidémiologique dans le pays dans les jours à venir. Restons prudents!", a-t-il ajouté.

844 nouveaux cas de contamination, 9 décès et 540 guérisons ont été confirmés au Maroc au cours des dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 5.046, tandis que les cas critiques ont atteint 247, dont 8 placés sous intubation et 147 sous ventilation non invasive.