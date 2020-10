© Copyright : DR

Les membres du Comité de veille et de suivi de la province de Taroudant ont décidé hier, dimanche 25 octobre 2020, de mettre en place de nouvelles mesures préventives pour endiguer la propagation des cas de Covid-19 dans la commune de Taroudant.

"Au vu de la hausse inquiétante des cas positifs au coronavirus, des mesures ont été prises pour faire face à la propagation de la pandémie au niveau de la commune et protéger la santé des citoyens", indique le comité, dans un communiqué parvenu ce lundi 26 octobre à la MAP.

Il s'agit de l'interdiction des réunions et des rassemblements dans l’ensemble des espaces publics pendant 15 jours renouvelables ainsi que la fermeture de terrains de proximité et des jardins publics pour la même période. De même, les marchés hebdomadaires des communes de Taroudant et d’Ait Aiaaza seront également fermés, jusqu’au 1er novembre 2020.

Toute personne ayant violé ces mesures et précautions fera l’objet de poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de la loi sur l’état d’urgence sanitaire, précise le communiqué.

Par ailleurs, les autorités invitent les citoyens à respecter ces mesures, ainsi que de veiller à porter un masque, à la distanciation physique et aux consignes de sécurité.